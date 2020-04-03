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Пандемия коронавируса нового типа

В России зарегистрирована новая тест-система, выявляющая коронавирус

Ее будет производить компания "ДНК-Технология"
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© Александр Погожев/ТАСС

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Новая тест-система для выявления коронавируса зарегистрирована в России. Ее будет производить российская компания "ДНК-Технология", выпускающая приборы и наборы реагентов для ПЦР-исследований, сообщает в пятницу пресс-служба Минпромторга РФ.

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"Российская компания "ДНК-Технология", производитель приборов и наборов реагентов для ПЦР-исследований (исследования на базе полимеразной цепной реакции - прим. ТАСС), при поддержке Минпромторга России зарегистрировала новую тест-систему для определения коронавирусной инфекции COVID-19", - говорится в сообщении.

Как сообщается на сайте компании, набор соответствует требованиям ВОЗ и Минздрава РФ по диагностике коронавируса нового типа и позволяет выявлять от 10 копий вируса в пробирке.

Отмечается, что с 3 апреля будет запущен ежедневный выпуск 200-400 наборов, впоследствии компания планирует выйти на производство 1 тыс. наборов в сутки. В компании пояснили, что каждый набор рассчитан на 96 тестов, таким образом, при наличии 1 тыс. наборов возможно будет осуществлять около 100 тыс. исследований.

"ДНК-Технология" уведомила, что в настоящее время идет подготовка к регистрации набора за рубежом и получению сертификата CE IVD.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 548 случаев заражения, выздоровели 235 человек, умерли 30 пациентов. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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