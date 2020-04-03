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Якутский зоопарк покажет онлайн первую в жизни медвежонка прогулку

Детеныш весит 18 кг и питается молоком матери
Описание
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

ЯКУТСК, 3 апреля. /ТАСС/. Первый выход из берлоги четырехмесячного белого медвежонка в зоопарке "Орто Дойду" пройдет без зрителей, его покажут в режиме онлайн из-за коронавируса. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии.

Ранее государственный зоопарк в Якутии "Орто Дойду" объявил о своем временном закрытии для посетителей с 19 марта из-за ситуации с коронавирусом и введения в регионе режима повышенной готовности.

"Медвежонок белой медведицы Колыманы, который родился в декабре прошлого года, впервые выйдет на улицу. Знаменательное событие состоится 3 апреля, онлайн-трансляцию выхода медвежонка можно будет посмотреть на YouTube-канале [зоопарка]. По словам заведующей научно-просветительского отдела зоопарка Натальи Сафоновой, все это время малыш с мамой были в берлоге", - говорится в сообщении.

Как отмечается, зоопарк и в дальнейшем планирует публиковать видео-материалы на YouTube, и, когда станет технически возможно, транслировать онлайн на постоянной основе.

Известен пол медвежонка - это самец. Сообщается, что детеныш будет жить в зоопарке до года и даже дольше, пока не определится его дальнейшая судьба. "В течение зимы он активно рос, прибавлял в весе и развивался. <...> Специалисты зоопарка определили его пол, провели вакцинацию, взвесили, и теперь мы знаем, что вес его составляет почти 18 кг. Сейчас медвежонок все еще кормится молоком матери, но уже попробовал и ее обед", - отметили в пресс-службе.

Белая медведица Колымана, будучи медвежонком, была найдена в апреле 2012 года бригадой "Медвежьего патруля", в чьи обязанности входит наблюдение за белыми медведями и защита их родовых берлог. Так как поиски матери-медведицы не привели к результату, медвежонка доставили в зоопарк "Орто Дойду". Позднее к ней из Санкт-Петербурга прилетел годовалый самец Ломоносов. В конце 2016 года Колымана родила первого медвежонка, которого впоследствии передали в Ленинградский зоопарк. По словам специалистов, очень редко рожденная на воле медведица размножается в неволе.

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