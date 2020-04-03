Число заразившихся коронавирусом в ЯНАО выросло до 12

ТАСС, 3 апреля. Количество заразившихся коронавирусной инфекцией в Ямало-Ненецком автономном округе, где в четверг были диагностированы первые два случая коронавируса, увеличилось до 12 человек. Об этом говорится в сводке регионального оперативного штаба.

"В ЯНАО на 03.04, 09:00 (07:00 мск) 12 подтвержденных случаев", - говорится в опубликованном документе.

В четверг оперштаб сообщил о первых двух зарегистрированных в регионе случая заражения коронавирусом. Заразившимися оказались жители поселка Пангоды Надымского района. Как уточнили в оперштабе в пятницу, новые заразившиеся также являются жителями поселка Пангоды.

Всего на Урале подтверждено 88 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них больше всего в Свердловской области - 38 случаев, в Челябинской - 21, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре - восемь, в Тюменской области диагностировано шесть случаев, в ЯНАО - 12, в Курганской - один.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 548 случаев заражения, выздоровели 235 человек, умерли 30 пациентов. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

В новость были внесены изменения (8:40 мск) - добавлены подробности после второго абзаца.