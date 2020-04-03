Роскачество советует отказаться от использования наличных во время пандемии коронавируса

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Роскачество рекомендует по возможности не использовать наличные при оплате покупок и услуг, поскольку вирус может передаваться через бумажные купюры. Об этом говорится в сообщении Роскачества, поступившем в ТАСС.

"В период пандемии особо остро встает вопрос о переходе с оплаты наличными на безналичные способы. Коронавирус может выживать на поверхностях в течение очень долгого времени - от нескольких часов до нескольких дней, и неясно, сколько людей к ним прикасалось и все ли из них были здоровы. Вирус может передаваться через бумажные купюры и оставаться там долго", - отмечается в сообщении.

Поэтому лучше переходить на оплату картой или бесконтактные платежи через смартфон, смарт-часы или другие устройства, советует Роскачество. При этом эксперты рекомендуют в период распространения коронавируса протирать банковскую карту специальным дезинфицирующим средством, причем оно не должно быть агрессивным - это может повредить карту либо графическую информацию на ней.

Перед оплатой картой или при покупке онлайн специалисты рекомендуют обязательно проверять итоговую сумму, потому что продавец или курьер могут ошибиться. Кроме того, не стоит передавать данные банковской карты третьим лицам. Если вам звонят с незнакомого номера под видом сотрудника банка и просят назвать данные вашей карты, скорее всего это мошенники, предупредили в Роскачестве.

Если покупатели не готовы переходить на безналичный расчет или вынуждены использовать наличные, Роскачество советует избегать прикосновений к лицу руками, которые держали денежные купюры. После контакта с ними стоит сразу тщательно промыть руки с мылом и водой. Альтернативой является использование водно-спиртового раствора, причем лучше, если концентрация спирта превышает 60%, отметили в Роскачестве.