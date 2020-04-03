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Пандемия коронавируса нового типа

Французы смогут использовать смартфоны с QR-кодом в качестве разрешений на выход из дома

Глава МВД страны Кристоф Кастанер отметил, что это позволит избегать физического контакта между полицейскими и жителями страны

ПАРИЖ, 3 апреля. /ТАСС/. Французы смогут использовать свои смартфоны с полученным ими QR-кодом в качестве пропусков, подтверждающих обоснованность их выхода из дома в условиях общенациональной самоизоляции, введенной в стране из-за пандемии нового коронавируса. Об этом сообщил в своем Twitter глава МВД Франции Кристоф Кастанер.

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"Я объявляю о новой возможности заполнения электронного формуляра, - указал он. - Новое решение, разработанное МВД, простое и безопасное".

Начиная с понедельника, обладатели смартфонов или планшетов смогут скачивать специальную форму в электронном виде, заполнять ее и получать QR-код, который впоследствии будет сканироваться полицейскими при проверке. Такое решение, как отмечается, позволит избегать физического контакта между полицейскими и жителями - QR-код сканируется на расстоянии, а также будет способствовать сбережению бумаги.

С 17 марта во Франции действует режим самоизоляции, который пока продлен до 15 апреля. Жителям страны разрешается покидать свои дома только с заполненной анкетой с указанием уважительной причины. К числу таковых относятся поездка на работу, если нет возможности трудиться удаленно (для этого необходимо еще и подтверждение от работодателя); поход в магазин за продуктами первой необходимости, визит к врачу, неотложные семейные дела, уход за детьми или нуждающимися в уходе гражданами, индивидуальные занятия спортом, прогулка с детьми или собакой в пределах километра от дома. Уважительными причинами также считаются повестка в суд и выполнение общественно полезных работ по требованию административных органов.

По данным на вечер четверга, с начала эпидемии во Франции в общей сложности коронавирусом заразились 59 105 человек, 4 503 человека умерли. Выздоровели - 12 428 человек.

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ФранцияПандемия коронавируса нового типа
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