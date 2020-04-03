Макрон разрешит людям с аутизмом чаще выходить из дома во время самоизоляции

ПАРИЖ, 3 апреля. /Корр. ТАСС Петр Ларионов/. Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал разрешить людям с аутизмом чаще выходить на улицу во время всеобщей самоизоляции, введенной в стране из-за распространения нового коронавируса. Об этом говорится в обращении президента, распространенном Елисейским дворцом.

В своем послании французский лидер подчеркнул, что власти стараются "делать все возможное для французов, живущих с аутизмом". "Я знаю, что нынешний период очень трудный для вас, - отметил он, обращаясь к данной категории граждан. - Для некоторых из вас пребывание взаперти дома - это испытание. У меня есть для вас хорошая новость. Вы сможете выходить из дома чаще с особым документом, который будет сделан специально для вас".

Макрон отметил, что указанная категория граждан по-прежнему должна соблюдать общие рекомендации по противодействию распространению коронавируса. Среди которых: соблюдение дистанции в 1,5 м и регулярное мытье рук.

С 17 марта во Франции действует режим самоизоляции, который пока продлен до 15 апреля. Жителям страны разрешается покидать свои дома только с заполненной анкетой с указанием уважительной причины. К числу таковых относятся поездка на работу, если нет возможности трудиться удаленно (для этого необходимо еще и подтверждение от работодателя); поход в магазин за продуктами первой необходимости, визит к врачу, неотложные семейные дела, уход за детьми или нуждающимися в уходе гражданами, индивидуальные занятия спортом, прогулка с детьми или собакой в пределах километра от дома. Уважительными причинами также считаются повестка в суд и выполнение общественно полезных работ по требованию административных органов.

По данным на вечер четверга, с начала эпидемии во Франции в общей сложности коронавирусом заразились 59 105 человек, 4503 человека умерли. Выздоровели - 12 428 человек.