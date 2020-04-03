"Единая Россия" запустила онлайн-эстафету, где можно будет рассказать о своих регионах

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. "Единая Россия" объявила старт эстафеты #Россиябезкоронавируса, в ходе которой участники в интернете могут рассказывать о достопримечательностях своих регионов. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба партии.

"Для поддержания духа и создания настроения для всех тех, кто соблюдает режим самоизоляции, "Единая Россия" запустила онлайн-эстафету, участники которой рассказывают о достопримечательностях своего региона и выкладывают фото. Первым участником онлайн-марафона стала Москва", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, к эстафете также присоединились Санкт-Петербург, Мурманская и Рязанская области.

Информация об акции размещена в официальных аккаунтах партии во всех социальных сетях. "Во-первых, во время самоизоляции можно переделать все дела, до которых раньше всегда не доходили руки. Во-вторых, можно путешествовать по стране вместе с нами, понимая, в какой красивой России мы живем и куда обязательно отправимся, как только победим вирус. А мы обязательно его победим", - отмечают организаторы.

В "Единой России" напомнили, что на базе региональных общественных приемных председателя партии во всех субъектах страны были открыты волонтерские центры по оказанию помощи гражданам в связи пандемией коронавируса. Кроме того, партия приняла решение сократить транспортные и организационные расходы, финансирование предвыборных кампаний. Сэкономленные средства единороссы направляют на приобретение лекарств, продуктов питания, средств индивидуальной защиты и оказание другой помощи волонтерскими центрами. Также партия предложила ввести льготы по оплате услуг ЖКХ. Соответствующее обращение секретарь генсовета партии Андрей Турчак направил в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 548 случаев заражения, выздоровели 235 человек, умерли 30 пациентов. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.