Российский препарат, тестируемый на лечение коронавируса, поставили в Туркмению

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 апреля. /ТАСС/. Партия российского препарата "Триазавирин", который проходит в Китае тестирование на лечение коронавируса, поставлена в Туркмению. Об этом сообщил ТАСС председатель совета директоров предприятия "Медсинтез", на котором производится лекарство, Александр Петров.

Ранее препарат был отправлен в Китай в качестве гуманитарной помощи. Там его испытывают на лечение коронавируса.

"Мы поставили [препарат] в Туркменистан. Это - не гуманитарная партия, были выделены средства, и они купили для себя. Партия была большая, около 2 тыс. упаковок. В каждой упаковке 20 капсул", - сказал Петров.

Он добавил, что ведутся переговоры о поставках в Армению. "Ждем разрешение на ввоз в Южную Корею, но у них сложности с таможенным законодательством по незарегистрированным лекарствам есть. Сейчас обсуждаем вопрос по клиническим испытаниям с Италией. Но это тоже долго, потому что у них другое законодательство по испытаниям, нежели в Китае или России", - отметил Петров.

"Триазавирин" - российский противовирусный препарат прямого действия семейства азолоазинов. По заявлению разработчиков, он эффективен против 15 видов гриппа. Разработан учеными Уральского федерального университета, Института органического синтеза им. И. Я. Постовского УрО РАН и Научно-исследовательского института гриппа Минздрава России.