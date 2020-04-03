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Пандемия коронавируса нового типа

Российский препарат, тестируемый на лечение коронавируса, поставили в Туркмению

Председатель совета директоров предприятия "Медсинтез", на котором производится лекарство, Александр Петров отметил, что ведутся переговоры о поставках в Армению

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 апреля. /ТАСС/. Партия российского препарата "Триазавирин", который проходит в Китае тестирование на лечение коронавируса, поставлена в Туркмению. Об этом сообщил ТАСС председатель совета директоров предприятия "Медсинтез", на котором производится лекарство, Александр Петров.

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Ранее препарат был отправлен в Китай в качестве гуманитарной помощи. Там его испытывают на лечение коронавируса.

"Мы поставили [препарат] в Туркменистан. Это - не гуманитарная партия, были выделены средства, и они купили для себя. Партия была большая, около 2 тыс. упаковок. В каждой упаковке 20 капсул", - сказал Петров.

Он добавил, что ведутся переговоры о поставках в Армению. "Ждем разрешение на ввоз в Южную Корею, но у них сложности с таможенным законодательством по незарегистрированным лекарствам есть. Сейчас обсуждаем вопрос по клиническим испытаниям с Италией. Но это тоже долго, потому что у них другое законодательство по испытаниям, нежели в Китае или России", - отметил Петров.

"Триазавирин" - российский противовирусный препарат прямого действия семейства азолоазинов. По заявлению разработчиков, он эффективен против 15 видов гриппа. Разработан учеными Уральского федерального университета, Института органического синтеза им. И. Я. Постовского УрО РАН и Научно-исследовательского института гриппа Минздрава России.

Теги
АрменияТуркменияИталияРоссияКитайРеспублика КореяПандемия коронавируса нового типа
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