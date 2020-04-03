В Приморье умер первый пациент с коронавирусом

ВЛАДИВОСТОК, 3 апреля. /ТАСС/. Первый случай смерти пациента от пневмонии, вызванной новым коронавирусом, зафиксировали в Приморском крае. Об этом сообщил в пятницу на своей странице в Instagram губернатор Олег Кожемяко.

"У нас печальная новость, скончался в больнице пациент от коронавируса. Врачи делали все возможное, чтобы спасти его жизнь, он находился на лечении с 23 марта с пневмонией. Я выражаю соболезнования родным, близким", - сказал губернатор в опубликованном видеосообщении.

Умерший - 52-летний мужчина с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным результатом на коронавирус. На данный момент в Приморье зарегистрировано семь случаев заражения, из них два человека уже вылечены и выписаны из больницы.

Всего в России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 548 случаев заражения, выздоровели 235 человек, умерли 30 пациентов. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Меры в Приморье

Власти Приморского края 31 марта ввели режим полной самоизоляции для всех жителей региона из-за угрозы распространения коронавируса нового типа. Гражданам предписано оставаться дома и не выходить на улицу, за исключением случаев похода за продуктами или лекарствами, выгула домашних животных, обращения за медицинской помощью или похода на работу. Все прибывающие в регион пассажиры иностранных рейсов должны в течение двух недель наблюдаться в обсерваторах.

Ранее Кожемяко сообщил, что Министерство цифрового развития Приморья разрабатывает систему цифровых пропусков и учета тех граждан, которые работают на непрерывных производствах. В их числе порты, дорожные организации, транспортные организации, медицинские и другие. Информация о работниках будет вноситься в базу данных, которая будет доступна полиции и Росгвардии.