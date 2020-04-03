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Пандемия коронавируса нового типа

В ООН заявили, что гендерное равенство рискует быть нарушенным из-за пандемии

Эксперты Конференции ООН по торговле и развитию отмечают, что женщины в большей степени рискуют остаться без работы, так как нередко они трудоустроены на временных ставках

ЖЕНЕВА, 3 апреля. /ТАСС/. Экономические проблемы, вызванные пандемией коронавируса нового типа, сильнее скажутся на женщинах, чем на мужчинах, и ответные меры правительств должны учитывать этот гендерный дисбаланс. С такой рекомендацией выступили эксперты Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

"Последствия COVID-19 не являются нейтральными в гендерном отношении, поскольку они по-разному сказываются на женщинах и мужчинах, поэтому мы не должны быть гендерно слепыми в наших ответах на пандемию. В противном случае женщины заплатят более высокую экономическую цену, чем мужчины", - говорится в опубликованной на сайте ЮНКТАД статье заместителя генерального секретаря этой организации Изабель Дюран и директора отдела международной торговли Памелы Коук-Хамильтон.

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Женщины в большей степени, чем мужчины, рискуют остаться без работы, так как нередко они трудоустроены на временных ставках, подчеркивают эксперты. Они ссылаются на данные Международной организации труда, согласно которым женщины составляют в мире 57% работников, занятых неполный рабочий день. Поскольку пандемия ведет к сокращению занятости, то в первую очередь под ударом окажутся сотрудники на временных ставках. Таким образом, "женщины, как ожидается, будут нести самое тяжелое бремя, связанное с потерей рабочих мест", констатируют Дюран и Коук-Хамильтон.

По их словам, социальное страхование придет на помощь далеко не всем, так как доступ к нему часто зависит "от формата участия в рабочей силе". Поскольку нередко женщины трудоустроены "без ясных условий занятости", то и надежной социальной защиты в таком случае нет, включая пособия по безработице, оплачиваемые отпуска при рождении ребенка и пенсии. Во многих развивающихся странах женщины являются самозанятыми или трудоустроены неофициально.

Ограничения, введенные в последние месяцы в разных странах в связи с распространением коронавируса, тяжело сказались на сфере услуг, напомнили эксперты. Между тем, большинство работников в этой сфере - женщины (55%), и они в первую очередь пострадают от кризиса. Кроме того, вследствие пандемии усилится нагрузка на женщин в работе по дому. Закрытие школ предполагает увеличение объема домашних обязанностей, которые они выполняют. Вследствие этого некоторым женщинам, возможно, придется делать непростой выбор между продолжением карьеры и заботой о семье.

Не повторять ошибки

Авторы статьи считают, что правительства не должны допустить, чтобы пандемия подорвала достигнутый за последние десятилетия прогресс в обеспечении гендерного равенства. В ЮНКТАД исходят из того, что следует добиваться сохранения рабочих мест не только в официальном, но и в "неформальном секторе", причем не только полных ставок, но и неполных, а также сезонных, учитывая то, что именно на таких работах чаще заняты женщины. Правительства должны оказывать поддержку не только крупному и среднему бизнесу, но и малому, где много предпринимателей-женщин.

В ЮНКТАД подчеркнули, что нельзя повторять ошибки, допущенные после глобального финансового кризиса 2008 года. Тогда поддержка, по словам экспертов, была прежде всего оказана крупным инфраструктурным проектам, в которых были заняты в основном мужчины. Одновременно были сокращены рабочие места учителей, медсестер и персонала сферы услуг, где заняты в основном женщины.

Теги
СШАПандемия коронавируса нового типа
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