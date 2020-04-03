В Удмуртии ограничат передвижение людей и транспорта между муниципалитетами

ИЖЕВСК, 3 апреля. /ТАСС/. Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил разработать меры по ограничению передвижения жителей и транспорта между муниципалитетами, ограничительные меры не коснутся случаев, связанных с поставкой в регионе товаров.

"Я дал поручение разработать меры по ограничению передвижения лиц и транспортных средств между муниципальными образованиями Удмуртской Республики. В течение двух-трех дней мы подробно об этих мерах вам сообщим. При этом речь не идет о поставках товаров или выполнении договорных обязательств, что очень важно", - написал он на своей странице в Instagram.

Президент России Владимир Путин 2 апреля в обращении к россиянам распорядился продлить нерабочие дни до 30 апреля с сохранением зарплат, но не исключил сокращения этого срока в случае изменения ситуации к лучшему.

Бречалов 31 марта внес изменения в ранее изданное распоряжение о введении на территории Удмуртии режима повышенной готовности и об отдельных мерах по снижению риска распространения новой коронавирусной инфекции. Согласно изменениям, местные жители вне зависимости от возраста должны соблюдать режим самоизоляции, кроме случаев, когда им необходимо обратиться за экстренной медицинской помощью, существует прямая угроза жизни и здоровью, если человеку нужно добраться к месту работы и обратно, если она не приостановлена. Также граждане могут ходить в ближайший продуктовый магазин, за товарами первой необходимости, в банк и салон связи, либо выгуливать домашних животных на расстоянии не более 100 м от дома.

После соответствующих изменений жителям республики работодатель должен был выдать справки, формат которых ранее установили власти Удмуртии.

По данным пресс-службы главы и правительства региона, в Удмуртии на данный момент один зараженный коронавирусом, ранее из медучреждения выписали троих выздоровевших пациентов. В России, по информации федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 548 случаев заражения, выздоровели 235 человек, умерли 30 пациентов. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.