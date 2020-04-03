СМИ: в Японии продлят визы иностранцев из-за нагрузки на миграционное бюро

ТОКИО, 3 апреля. /ТАСС/. Власти Японии приняли решение увеличить срок действия виз иностранцев в связи с нагрузкой на миграционное бюро страны, работа которого была осложнена трудностями с перемещением лиц из-за угрозы нового коронавируса. Об этом в пятницу сообщает Японское общественное телевидение.

"Мы постараемся придерживаться гибкой позиции в условиях распространения коронавируса", - заявила министр юстиции Японии Масако Мори. Отмечается, что иностранцы, срок действия долгосрочных виз которых истекает в апреле, смогут подать документы на их продление в течение одного дополнительного месяца. В случае если срок их действия истекает в мае, период подачи документов на продление будет увеличен на три месяца. Помимо этого, срок действия краткосрочных виз будет увеличен на срок от 30 до 90 дней.

По данным газеты The Asahi Shimbun, некоторые находящиеся в Японии иностранцы столкнулись с невозможностью покинуть страну из-за сокращения авиасообщения с другими государствами. Соответственно, это спровоцировало увеличение числа запросов на продление виз, направленных в миграционное бюро.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 1 млн человек, зафиксировано свыше 50 тыс. летальных исходов.