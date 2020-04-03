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В Хабаровском крае до 2025 г. на восстановление воинских захоронений направят 16 млн руб.

В регионе установят 73 мемориальных знака и нанесут 41 имя погибшего при защите Отечества на мемориальные сооружения

ХАБАРОВСК, 3 апреля. /ТАСС/. Более 70 мемориальных знаков с именами погибших при защите Отечества установят до 2025 года в Хабаровском крае, кроме того будут восстановлены несколько воинских захоронений. На эти цели будет направлено более 16,1 млн рублей, сообщила в пятницу ТАСС заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства региона Анжелика Миронова.

"На территории Хабаровского края планируется по 2024 год восстановить 6 воинских захоронений, установить 73 мемориальных знака и нанести 41 имя погибшего при защите Отечества на мемориальные сооружения", - сказала Миронова.

Как уточнили ТАСС в министерстве, по федеральной программе "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" в Хабаровском крае на такие работы, начиная с этого года, будет направленно более 16,1 млн рублей, большая часть средств будет профинансирована из федерального бюджета.

Миронова сообщила, что в 2020 году на восстановление воинских захоронений и установку знаков запланировано выделение 1,7 млн рублей. Работы будут проведены в Хабаровске. Как сообщил ТАСС начальник отдела управления ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда администрации Хабаровска Александр Нимчук, в городе в этом году планируется восстановить воинские захоронения погибших в Чечне на одном из городских кладбищ. Он уточнил, что всего в Хабаровске 28 захоронений погибших в Чечне, Афганистане, Сирии.

Нимчук также сообщил, что захоронения участников Великой Отечественной войны благоустраивают по городской программе "Забота". В год работы проводятся примерно на 60-70 могилах. "Сейчас мы работаем с поисковыми отрядами по выявлению могил погибших в Великой Отечественной войне, которые вернулись в Хабаровск и умерли в госпиталях от ран. Это очень тяжелое мероприятие, требующее тщательной работы с архивами", - отметил Нимчук.

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РоссияХабаровский крайДальний Восток
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