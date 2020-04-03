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Трассу между Колымой и Якутией закроют из-за угрозы распространения коронавируса

При этом все граждане, имеющие прописку на Колыме, смогут вернуться в Магаданскую область из Якутии

ТАСС, 3 апреля. Власти Магаданской области из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции планируют закрыть участок федеральной трассы "Колыма" на границе с Якутией, сообщил в пятницу журналистам губернатор Сергей Носов.

"Мы прорабатываем совместный документ со службами полиции, согласованный должным образом, - документ перекрытия границ двух регионов с целью непопадания сюда на определенное время лиц, которые могут быть заражены новой коронавирусной инфекцией. Такие постановления должны быть проработаны по всем муниципалитетам, включая Магадан, в зависимости от развития событий", - сказал Носов.

По словам главы региона, грузопоток ограничиваться не будет. Также в Магаданскую область из Якутии смогут вернуться все граждане, имеющие прописку на Колыме.

В настоящее время в Магаданской области зарегистрирован один официально подтвержденный случай заражения коронавирусной инфекцией. С 1 апреля в регионе действует режим самоизоляции. В Якутии количество зараженных составляет 15 человек, четверо выздоровели.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 548 случаев заражения, выздоровели 235 человек, умерли 30 пациентов. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияЯкутияМагаданская область
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