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Центр детского отдыха в Карелии сможет принимать до 7,3 тыс. человек в год

Предварительная стоимость создания детского центра составит порядка 4,2 млрд рублей

ПЕТРОЗАВОДСК, 3 апреля. /ТАСС/. Федеральный центр детского отдыха в Карелии "Северный орленок" позволит принимать в год до 7,3 тыс. человек. Такой показатель региональные власти представили в концепции нового детского круглогодичного лагеря, направленной в правительство РФ, сообщили в пятницу ТАСС в министерстве образования республики.

С инициативой о создании на территории региона федерального центра детского отдыха наподобие "Артека" и "Орленка" обратился к президенту РФ Владимиру Путину в начале 2020 года глава Карелии Артур Парфенчиков. Идея получила поддержку председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и федеральных министерств. По предварительным расчетам, стоимость проекта составит порядка 4,2 млрд рублей.

"Общая численность детей и молодежи, вовлеченных в работу подразделений детского центра за период 14 смен при полной наполняемости составит 7300 человек в год", - рассказали в министерстве.

Процесс создания детского центра отдыха в Карелии находится на контроле в Минпросвещения РФ, Минфине, Минспорте и Минэкономразвития. Предполагается, что летом лагерь сможет принять в смену до 600 детей, а с осени до весны - до 500. В Минобразования региона подчеркивают, что на сегодняшний день в республике, несмотря на большой рекреационной потенциал, отсутствуют площадки для отдыха детей круглый год.

"Одной из проблем в Республике Карелия в сфере организации отдыха и оздоровления детей является ежегодное сокращения количества загородных стационарных организаций. Данные организации функционируют с 1950-1960-х годов, их состояние, материально-техническая база в настоящее время не соответствует современным требованиям и условиям для безопасного нахождения в них детей", - отметили в республиканском министерстве.

Представленная концепция будущего центра также предполагает создание государственной организации и стопроцентное федеральное финансирование. По оценке специалистов республиканских властей, в бюджете региона нет необходимого источника софинансирования для предложенного ранее Карелии формата государственно-частного партнерства.

Теги
РоссияКарелия
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