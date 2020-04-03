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Пандемия коронавируса нового типа

Приюты для животных отметили рост спроса на питомцев в условиях пандемии

Организации также находят новые способы пристроить животных - предлагают ухаживать за ними в онлайн-формате, а также проводят прямые эфиры

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Приюты для домашних животных в регионах России в условиях пандемии коронавируса вынуждены закрыть свои двери для посетителей, однако они находят новые способы пристроить животных в добрые руки - предлагают ухаживать за животными в онлайн-формате, а также проводят прямые эфиры, которые, как отмечают опрошенные ТАСС представители организаций, в условиях самоизоляции набирают большую популярность.

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В частности, крупнейший частный приют в Москве и в России "Муркоша", где одновременно содержатся более 500 кошек, работает в ограниченном режиме. "Сейчас мы продолжаем принимать заявки на питомцев, но проводим онлайн-собеседования с потенциальными хозяевами, потому что сотрудники перешли на удаленную работу. После собеседования они могут забронировать котика до окончания карантина. И таких броней очень много броней", - рассказала ТАСС руководитель PR-отдела приюта Янна Серкова.

Она добавила, что тем, кто не хочет ждать и готов забрать кошку уже сегодня, приют предлагает доставку. "Наш водитель может доставить питомца домой при заключении договора и урегулировании всех формальностей, которые у нас были и до карантина", - отметила собеседница агентства.

Онлайн-эфиры набирают популярность

В условиях, когда многие сидят дома, работники приютов нашли выход - они демонстрирую животных онлайн. "У нас ведутся прямые эфиры из приюта каждый день, человек может оставить заявку на котика, который им понравился на сайте, и я в эфире покажу им питомца. Вещаем на все каналы, мы есть во всех соцсетях", - отметила представитель приюта "Муркоша".

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По словам Серковой, такие эфиры помогают скрасить нахождение дома и тем, кто просто хочет посмотреть на животных. Возросшую популярность просмотра кошек в онлайне показывает и статистика. "Это помогает поднять настроение. Число просмотров увеличилось в два раза - раньше один стрим собирал по 2 тыс. просмотров, сейчас 4-5 тыс. суммарно со всех каналов. Количество комментариев также выросло - люди сидят дома, им хочется поучаствовать", - отметила собеседница ТАСС.

Виртуальный уход за настоящим питомцем

Петербургское котокафе "Республика кошек" из-за мер по противодействию распространения коронавирусной инфекции также временно закрылось, однако там предлагают поухаживать за питомцем в онлайн-формате.

"Сейчас у нас можно стать виртуальным хозяином - пока кота нельзя забрать, но можно как следует к нему присмотреться. Можно посмотреть наших котиков и, как мы это называем, "укотовить" одного из них - перечислять какие-то небольшие деньги на его содержание, мы будет присылать информацию о нем, как он живет, как его здоровье. А как только станет возможным, можно будет прийти к нам, погладить его и забрать", - рассказала ТАСС представитель пресс-службы "Республики кошек" Ольга Титович.

Она добавила, что кафе также перешло в онлайн-формат взаимодействия с посетителями и эфиры пользуются большой популярностью. "Мы стараемся активно вести онлайны, у нас куча разных программ, буквально весь день расписан, постоянно ведем какую-то активность. Сегодня у нас с утра йога с котами, в обед - открытие виртуальной выставки, вечером в пять часов - трансляция из котокафе, вечером - сказка на ночь, ее читают петербургские артисты", - отметила Титович.

Рост спроса на животных

Приюты также отмечают и рост спроса на животных из-за того, что многие находятся дома, а питомец помогает скрасить нахождение в вынужденной самоизоляции. Как рассказала ТАСС руководитель частного пермского приюта для кошек "Матроскин" и хозяйка котокафе Галя Море, за последний месяц количество обращений в их приют выросло. "Мы чувствуем, что больше начали забирать кошек. Мы, например, побили свой рекорд 2018 года. У нас за март обрели дом 26 бездомных котиков, и это не предел", - отметила она.

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Оренбургскому благотворительному проекту "Кошкин дом "Филимоша" в марте удалось найти хозяев для более чем 20 котов и кошек. "Все зоозащитники хотят, чтобы в период пандемии коронавируса, люди не то что не отказывались от животных, а принимали их в свою семью, брали животных их приютов, спасали с улицы, потому что самоизоляция в одиночестве - это очень тяжело, а быть дома с теплым комочком - собачкой или кошечкой - это очень хорошо. С ними можно погулять, пообщаться, а не быть один на один с компьютером или телевизором. По пабликам в соцсетях приютов из США и стран Европы мы видим, что забирают практически всех, в разы увеличилось количество животных, которых "усыновляют" из приютов. Хотелось бы, чтобы люди и в России себя сейчас так вели", - рассказала ТАСС руководитель проекта Юлия Бабенко.

Безопасно и ответственно

Зоолог и волонтер московского приюта "Зоорассвет" Елена Ненарокова в беседе с ТАСС отмечает, что всем, кто хочет взять животное из приюта, чтобы скрасить вынужденную изоляцию, необходимо ответственно подходить к данному вопросу и отдавать себе отчет в том, что кошка или собака не является игрушкой.

"Сейчас очень хорошо брать животных из приюта, но делать это нужно осознанно - вы берете его оттуда на всю жизнь, а не две недели поиграть. Эпидемия рано или поздно закончится, а животное должно получить по-настоящему заботливого хозяина", - сказала она.

При этом тем, кто собирается отказаться от кошки или собаки в период пандемии из-за слухов о том, что они могут быть переносчиками нового типа коронавируса, бояться не следует - ранее в беседе с ТАСС советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев сообщал, что они не могут быть источником заражения COVID-19. По словам эксперта, существуют коронавирусы, которые вызывают заболевания исключительно у животных, однако такие вирусы не представляют опасности для людей.

Аналогичное мнение высказала журналистам и ветеринарный врач котов Государственного Эрмитажа Анна Кондратьева. "Коронавирус <...> не переносится кошками, и сейчас нет каких-то данных, которые бы говорили, что человек может заразиться от кота. У кошек есть свои вирусы, которые не опасны людей, также, как и кошки, невосприимчивы к человеческому коронавирусу", - сказала Кондратьева, добавив, что поэтому хозяевам не стоит протирать лапы животных дезинфектором после прогулки, это может навредить кошкам.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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