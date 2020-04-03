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Мемориальный знак жертвам теракта в метро Петербурга установили в годовщину трагедии

В результате взрыва в 2017 году на станции метро "Технологический институт" 15 человек погибли, 67 пострадали

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 апреля. /ТАСС/. Знак в память о жертвах теракта в 2017 году, при котором погибли 15 человек и 67 получили ранения, установили в ночь на 3 апреля в вестибюле станции метро "Технологический институт" в Санкт-Петербурге - в день третьей годовщины трагедии. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе городского метрополитена.

"Мемориальный знак в память о жертвах террористического акта, совершенного 3 апреля 2017 года, установлен в перронном зале станции метро "Технологический институт". Пассажиры могут возложить цветы у мемориала", - сказала собеседница агентства.

В Троице-Измайловском соборе, расположенном недалеко от станции метро "Технологический институт", состоится панихида по погибшим в теракте. Трансляция мероприятия будет доступна на сайте Санкт-Петербургской митрополии Русской православной церкви и в сообществе Ассоциации оказания помощи жертвам терактов и ЧС в социальной сети "ВКонтакте".

Взрыв в вагоне в Петербургском метрополитене произошел днем 3 апреля 2017 года. По версии следствия, террорист-смертник Акбаржон Джалилов пронес в метро два взрывных устройства. Одну бомбу он оставил на платформе станции "Площадь Восстания", ее своевременно нашли и обезвредили, вторую бомбу Джалилов взорвал в вагоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". В результате взрыва погибли 15 человек, 67 получили ранения.

В декабре 2019 года Второй западный окружной военный суд признал виновными 11 фигурантов дела о теракте. Основной фигурант приговорен к пожизненному сроку лишения свободы, остальные получили от 19 до 28 лет лишения свободы в колониях общего и строго режима.

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РоссияСанкт-Петербург
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