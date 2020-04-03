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В Приморье увеличился спрос на добавки местного производства, укрепляющие иммунитет

Больше всего жители покупают иммуностимуляторы, сделанные из трепанга, кукумарии, кальмаров и таежных растений
Описание
© Юрий Смитюк/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 3 апреля. /ТАСС/. Жители Приморья стали активнее покупать добавки, укрепляющие иммунную систему. Чаще всего они предпочитают иммуностимуляторы местного производства, сделанные из трепанга, кукумарии и кальмаров, таежных растений.

"Спрос на иммуностимулирующие добавки вырос существенно. Местные жители приходят к нам либо заказывают доставку. В другие регионы мы тоже отправляем оздоравливающие продукты по почте, но основной спрос приходится именно на Приморье. Мы не планируем повышать цены на продукцию, дефицит добавок тоже не ожидается", - сказали в приморском клубе потребителей "Океан".

Препараты на основе даров приморской природы разрабатывают несколько учреждений Приморского края. Наиболее доступными являются препараты Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ТИНРО). Их продукцию можно купить во Владивостоке и других городах региона. Самостоятельно учреждение продает добавки на выставке "Море здоровья", которая временно закрыта из-за распространения коронавируса нового типа.

Добавки и народные средства

Биодобавки для активизации иммунной системы и общего укрепления организма разрабатывают и в Тихоокеанском институте биоорганической химии ДВО РАН. Так, в институте разработали добавки в формате концентратов, капсул и сиропов на основе лекарственных растений и морских организмов Дальнего Востока. Некоторые препараты можно купить в аптеках.

Заведующий лабораторией фармакологии и биоиспытаний Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета (ШБМ ДВФУ) Максим Хотимченко отметил, что вуз совместно с лабораториями Национального научного центра морской биологии разработал несколько иммуностимуляторов. Их продают в специализированных отделах магазинов Владивостока.

"В Школе биомедицины ДВФУ проведено изучение природных соединений, обладающих способностью усиливать иммунную защиту организма. Некоторые из них содержатся в растениях таежных лесов Дальнего Востока - например, элеутерококк колючий, лимонник китайский, аралия маньчжурская. Основная сложность применения препаратов из этих растений состоит в том, что большая часть органических активных молекул разрушается в желудке при их приеме внутрь. В лабораториях ШБМ были предложены специальные системы доставки активных соединений на основе природных биополимеров - пектинов и альгинатов", - разъяснил Хотимченко.

Он отметил, экстракты растительных адаптогенов имеют преимущество перед народными средствами, используемыми для профилактики инфекций. "Широко распространенные чеснок, лук и другие растения содержат фитонциды, обладающие прямым антибактериальным и противовирусным действием, но не оказывают существенного влияния на активность иммунной защиты", - подчеркнул ученый.

Повысился в Приморье и спрос на имбирь и лимоны. Продавец овощного магазина во Владивостоке рассказала, что каждый второй посетитель спрашивает сырой имбирь. "Две недели назад, когда килограмм имбиря на базе стоил 200 рублей, мы в магазине продавали его за 300 рублей. Теперь имбирь на базе можно купить только оптом - большую непрозрачную коробку. Мы не рискуем, потому что не видим, не сгнил ли продукт внутри. Но те, кто покупают коробками, продают по 700 рублей за килограмм, и люди покупают", - сказала она, добавив, что недостатка лимонов во Владивосток нет, несмотря на ажиотаж.

Задел на будущее

Врач диетолог Центра здоровья Владивостокского клинико-диагностического центра Светлана Кирилюк напомнила, что к употреблению готовых БАДов и продуктов, содержащих фитонциды, нужно относиться с осторожностью. К примеру, имбирь укрепляет иммунитет, обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами, но и у него есть противопоказания. "Это заболевания желчно-кишечного тракта, он обладает раздражающим слизистую желудка действием", - сказала Кирилюк и отметила, что употребление природных фитонцидов не защищает от всех инфекций. "Они частично убивают бактерии, повышают иммунитет, но полностью противовирусным и антибактериальным действием не обладают", - подчеркнула врач.

"При отсутствии противопоказаний, таких как расстройство сна, заболевания желчно-кишечного тракта и сердечно-сосудистая патология, можно употреблять приморские адаптогены, такие как женьшень, элеутерококк и лимонник. Они хорошо повышают иммунитет. Это не значит, что применяя адаптогены можно идти гулять. Но нужно позаботиться о том, чтобы организм был готов бороться со всеми инфекциями, когда режим самоизоляции закончится, и мы начнем выходить на улицу, гулять и встречаться с друзьями", - разъяснила она.

Врач обратила внимание на то, что людям, которые вынуждены находиться в самоизоляции, нужно обратить внимание на режим дня: контролировать время пробуждения, вовремя ложиться спать, делать зарядку, что важно в условиях снижения двигательной активности. Соблюдение режима поможет сформировать полезные привычки, учитывая, что на это сейчас точно есть время. Кроме того, люди, которые уделяют время себе и близким, готовят пищу и укрепляют организм, меньше волнуются.

Теги
РоссияПриморский крайДальний Восток
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