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Пандемия коронавируса нового типа

СМИ: в Саудовской Аравии ввели комендантский час в двух районах и еще одном городе

Ранее 24-часовой комендантский час ввели в Мекке и Медине

ТАСС, 3 апреля. Власти Саудовской Аравии в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса приняли решение ввести комендантский час в районе Эт-Таиф на западе королевства (провинция Мекка), а также в районе Эль-Катиф и городе Даммам на востоке страны (провинция Эш-Шаркия). Об этом в пятницу сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на саудовское министерство внутренних дел.

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По сведениям телеканала, мера вступает в силу в пятницу в три часа дня и будет действовать до особого распоряжения. Жителям разрешается покидать свои дома только в случае крайней необходимости. Ограничения не будут распространяться на работников жизненно значимых служб и отраслей.

В четверг в целях сдерживания пандемии 24-часовой комендантский час был введен в священных дня мусульман городах Мекка и Медина. Въезд и выезд из городов запрещены. Жителям разрешается передвигаться только в пределах района проживания, но исключительно по крайней необходимости (для получения неотложной медицинской помощи и покупки продуктов) и в строго отведенное время - с шести часов утра до трех часов дня.

По последним данным, общее число инфицированных в королевстве достигло 1885, поправились 328 человек, зафиксирован 21 летальный исход.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 1 млн человек, зафиксировано свыше 50 тыс. смертельных исходов.

Теги
Саудовская АравияПандемия коронавируса нового типа
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