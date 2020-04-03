Количество выздоровевших от коронавируса в Москве увеличилось до 168

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Еще 28 человек, заразившиеся коронавирусом, выздоровели в Москве. Всего число вылечившихся достигло 168, сообщила в пятницу заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Количество человек, выздоровевших после лечения от коронавирусной инфекции, в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки еще 28 пациентов выписались из московских больниц после выздоровления. Всего в Москве на сегодняшний день уже 168 выздоровевших", - сказала вице-мэр. По данным на 2 апреля, в Москве было 140 выздоровевших, всего зарегистрировано 2 475 случаев заражения.

Ракова отметила, что у всех выписанных повторные тесты показали отрицательный результат, они полностью здоровы.

Всего в России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 548 случаев заражения, умерли 30 пациентов. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

В новость были внесены изменения (9:50 мск) — добавлены подробности по тексту.