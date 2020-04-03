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Пандемия коронавируса нового типа

Литва запретила въезд легковых автомобилей из России и Белоруссии

В Службе охраны госграницы страны уточнили, что ограничение не распространяется на грузовой транспорт

ВИЛЬНЮС, 3 апреля. /ТАСС/. Литва запретила с пятницы въезд на свою территорию легковых автомобилей из России и Белоруссии из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил пресс-атташе Службы охраны госграницы Литвы Гедрюс Мишутис.

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"Из России и Беларуси в Литву после полуночи [пятницы] не разрешается въезд ни через один контрольный пункт, - приводит его слова агентство BNS. - На грузовой транспорт это не распространяется".

Как пояснил Мишутис, въезд в Литву на легковых автомобилях разрешен только через пограничные пункты Калвария-Будзиск на границе с Польшей и Салочяй-Гренцтале на границе с Латвией. Через них в Литву могут въехать граждане Литвы, иностранцы, следующие транзитом через республику, а также те иностранцы, у которых есть вид на жительство или разрешение на работу в Литве.

Грузовой транспорт может следовать в Литву через другие пункты пограничного контроля на границах с Россией, Белоруссией, Латвией и Польшей без ограничений, указано в сообщении. Ограничения связаны с карантином в связи с пандемией коронавируса, который продлен до 13 апреля.

По данным на пятницу, число инфицированных коронавирусом в Литве составило 696, девять человек умерли, семеро выздоровели. Первый случай заражения в Литве был зафиксирован 28 февраля. В республике с 16 марта объявлен карантин.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 1 млн человек, зафиксировано свыше 50 тыс. смертельных исходов. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 548 случаев заражения, выздоровели 235 человек, умерли 30 пациентов. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
БелоруссияЛитваРоссияПандемия коронавируса нового типа
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