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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Японии намерены выделить по $2,7 тыс. семьям, потерявшим доходы из-за коронавируса

В стране уже выделили около $9,6 млрд для поддержки компаний в условиях пандемии

ТОКИО, 3 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен реализовать план финансовой помощи жителям страны, доходы которых сократились из-за пандемии. Об этом в пятницу сообщил журналистам глава политического совета правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП) Фумио Кисида.

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Новые меры предполагают выделение по 300 тыс. иен ($2,78 тыс.) на одно домохозяйство. Претендовать на помощь смогут семьи с низким достатком и те, чей доход в последние месяцы резко упал на фоне распространения нового коронавируса. Кто конкретно попадает в эти категории, в настоящий момент не указывается.

Ранее газета Yomiuri сообщала о планах правительства Японии выделять по 200 тыс. иен ($1,85 тыс.) на поддержку семей.

Япония уже приняла ряд мер объемом около 1 трлн иен ($9,6 млрд) для поддержки компаний в условиях пандемии. Кроме того, Банк Японии (центробанк) объявил о смягчении денежной политики с этой же целью.

В Японии насчитывается более 3,4 тыс. случаев заражения коронавирусом, из них около 700 приходится на долю пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess. Больше всего случаев инфицирования (684) выявлено среди жителей Токио. В стране зафиксированы 84 летальных исхода.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 1 млн человек, свыше 50 тыс. из них умерли.

Теги
ЯпонияАбэ, СиндзоПандемия коронавируса нового типа
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