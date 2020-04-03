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Пандемия коронавируса нового типа

У ребенка, родившегося у зараженной коронавирусом женщины на Алтае, не нашли инфекцию

Медики оценивают состояние роженицы как средней степени тяжести

БАРНАУЛ, 3 апреля. /ТАСС/. В Барнауле (Алтайский край) коронавирус не подтвердился у ребенка, родившегося от зараженной матери, сообщила журналистам в пятницу заместитель председателя правительства региона Ирина Долгова.

2 апреля власти региона сообщили о четвертом случае коронавируса в Алтайском крае - положительный результат анализа был подтвержден у женщины, которая накануне родила ребенка. Женщина переведена в горбольницу №5 Барнаула в инфекционное отделение.

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"Медпомощь [ребенку] оказывается в соответствии с обновленными рекомендациями Минздрава РФ. У ребенка, родившегося у женщины [с диагностированным вирусом], отрицательный тест - мы уже получили отрицательный результат на коронавирус. Ребенок изолирован, за ним ведется наблюдение, он в реанимационном блоке. На десятый день [после рождения] повторно будет взят тест", - сказала Долгова.

Она также отметила, что бригада медиков, которые принимали роды у женщины с коронавирусом, находится в самоизоляции дома, у них взяты тесты на коронавирус, за врачами ведется наблюдение. По словам Долговой, в крае вирус диагностирован у четырех человек - они чувствуют себя удовлетворительно, у трех первых пациентов болезнь протекает в легкой степени, беспокойства за их жизнь нет.

"Чуть сложнее дела у роженицы - у нее степень тяжести оценивается как средняя, но все необходимые препараты [для лечения] имеются, предоставляются и мы не видим рисков", - пояснила Долгова.

Теги
РоссияАлтайский крайПандемия коронавируса нового типа
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