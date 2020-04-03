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Пандемия коронавируса нового типа

В японском городе Касима начали бесплатно раздавать антисептическое средство

Оно подходит как для нанесения на различные поверхности, так и для обработки рук

ТОКИО, 3 апреля. /ТАСС/. Власти города Касима, на востоке Японии, приняли решение организовать бесплатную раздачу антисептического средства в связи с распространением нового коронавируса. Об этом в пятницу сообщила газета Mainichi.

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"Я обошла несколько аптек, но нигде не было в продаже наборов для дезинфекции, поэтому действия властей пришлись очень кстати", - приводит издание слова одной из местных жительниц.

Для раздачи администрация Касимы выбрала раствор на основе хлорноватистой кислоты, которая эффективна против ряда возбудителей болезней, включая вирус гриппа. Отмечается, что это средство подходит как для нанесения на различные поверхности, так и для обработки рук.

Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил о планах правительства раздать каждой семье в стране по две пары медицинских масок.

На сегодняшний день в Японии насчитывается более 3,4 тыс. случаев заражения коронавирусом. Больше всего случаев инфицирования (684) среди жителей Токио. В стране зафиксировано 84 летальных исходов.

Теги
ЯпонияПандемия коронавируса нового типа
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