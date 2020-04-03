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Пандемия коронавируса нового типа

FT: более полумиллиона жителей Лондона могут быть заражены коронавирусом

Исследователи Имперского колледжа Лондона считают, что официальная статистика многих не учитывает "из-за бессимптомного протекания инфекции и ограниченных возможностей тестирования"

ТАСС, 3 апреля. Около 600 тыс. жителей Лондона могут быть уже заражены новой коронавирусной инфекцией, в то время как официально в британской столице выявлен 9 291 случай инфицирования. Об этом в пятницу сообщила газета Financial Times со ссылкой на исследование Имперского колледжа Лондона.

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Исследователи подсчитали, что к 28 марта от 1,2% до 5,4% населения страны, возможно, уже были заражены коронавирусом, при этом многих официальная статистика не учитывает "из-за бессимптомного протекания инфекции и ограниченных возможностей тестирования". Исходя из среднего показателя заболеваемости в 2,7%, это означало бы, что каждый 15-й житель Лондона с населением 8,9 млн человек мог быть уже заражен этой инфекцией, считают ученые.

Проводимая правительством политика тестирования только тяжелобольных пациентов вызывает в Великобритании все большую критику. Это резко контрастирует с рекомендацией генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Аданома Гебрейесуса проводить как можно больше тестов, отмечает издание.

Министр здравоохранения и социальных дел Великобритании Мэтт Хэнкок 2 апреля заявил, что правительство намерено до конца апреля увеличить количество проводимых тестов на коронавирус в стране в 10 раз - до 100 тыс. в день. По его словам, речь идет о нескольких типах анализов. Один из них - на наличие антигенов, что позволит выяснить, заражен ли человек на момент проведения теста. Другой - на антитела, чтобы узнать, был ли человек инфицирован в прошлом и обладает ли он иммунитетом к коронавирусу нового типа.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 1 млн человек, зафиксировано свыше 50 тыс. смертельных исходов. В Соединенном Королевстве подтверждено более 33,7 тыс. случаев заражения, 2 921 человека умерли.

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ВеликобританияПандемия коронавируса нового типа
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