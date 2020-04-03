В Киеве рассматривают возможность обращения к Москве для вывоза украинцев из Непала

КИЕВ, 3 апреля. /ТАСС/. Украина из-за ситуации с международными ограничительными мерами, необходимость в которых возникла из-за распространения нового коронавируса, рассматривает возможность обращения с официальной нотой в Министерство иностранных дел России для организации вывоза ее граждан из Непала. Об этом в пятницу сообщил глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба.

"С Непалом сложность в том, что это отдаленная страна и для нее трудно построить маршрут. С другой стороны, там есть предложения от российской компании "Аэрофлот", чтоб наши граждане сели на ее борт. По моей информации, российскому консульству нужна официальная нота от украинского консульства, чтобы наших граждан взяли на борт, и мы изучаем все логистические возможности для того, чтобы им помочь", - сказал он.

Всего в данный момент в программе по возвращению граждан на родину, по словам Кулебы, участвуют 13,7 тыс. украинцев. "Настаивают на возвращении на Украину 8 тыс. 538 человек, то есть это реальная цифра тех, кто нуждается в эвакуации", - добавил он. Вместе с тем министр подчеркнул, что организация специальных рейсов для возвращения украинцев привязана к способности обеспечить обсервацию внутри страны. "Если есть тысяча мест для обсервации, то мы организовываем соответствующий рейс", - пояснил министр.

В 2015 году правительство Украины запретило ряду российских авиакомпаний, в том числе "Аэрофлоту", из-за введенных санкций совершать рейсы в страну. Из российских перевозчиков вне санкций осталась лишь компания UTair.

На Украине с 17 марта до 24 апреля действует общенациональный карантин, с 26 марта в стране введен режим чрезвычайной ситуации. С 28 марта она закрыла государственную границу. По данным Минздрава, на вечер среды число случаев заражения новым коронавирусом достигло 897, количество летальных исходов увеличилось до 22.