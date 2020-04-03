В Крыму выявили два новых случая заражения коронавирусом

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апреля. /ТАСС/. Два новых случая заражения коронавирусом выявили за сутки в Крыму, общее число заболевших в регионе достигло 18.

Об этом сообщил на ежедневном совещании по предупреждению распространения инфекции в Крыму глава региона Сергей Аксенов.

"У нас за сутки двое новых заболевших. Один - крымчанин, который вернулся из Москвы от родственников, второй - москвич, который в Крым к родственникам приехал. На сегодняшний день у нас заболевших 18 человек. Двое - на грани выписки", - сказал Аксенов.

Аксенов также сообщил, что 5 апреля оперативный штаб может принять решение о снятии ряда ограничений, введенных его указом. "Все решения по работе различных отраслей, будут приниматься в воскресенье, посмотрим по текущей ситуации, какая эпидемиологическая ситуация, <…> если будет число больных возрастать, ограничения будут продолжены в том же объеме на неопределенный срок до улучшения ситуации", - подчеркнул он.