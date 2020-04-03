Медики в Брюсселе надеются на возвращение к нормальной жизни с мая

БРЮССЕЛЬ, 3 апреля. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Бельгийские врачи, из-за вспышки коронавируса вот уже почти месяц работающие практически круглосуточно и без выходных, надеются, что темпы распространения болезни в ближайшие недели начнут снижаться, а с мая жизнь будет постепенно возвращаться в обычный режим. Пока же они делают все возможное, чтобы спасти как можно больше жизней, рискуя при этом своей, так как даже в больницах европейской столицы не хватает средств индивидуальной защиты.

В настоящее время в стране действует жесткий карантин, который был введен 14 марта на две недели, затем продлен до 19 апреля, но, по словам врачей, нет сомнения, что его вновь продлят до 3 мая.

В Бельгии не приедут за заболевшим домой, если у него появятся симптомы заболевания, вызываемого коронавирусом, даже самые серьезные. Как рассказал в интервью ТАСС доктор-терапевт Салим Каис, работающий в одной из центральных клиник Брюсселя, пациенты должны сначала связаться со своим лечащим врачом по телефону или электронной почте и описать свое состояние. Если у заболевшего такие симптомы, как высокая температура, кашель и головная боль, то доктор попросит его оставаться дома и лечиться как от простуды или гриппа. "Если же пациент говорит, что у него серьезные проблемы с дыханием, то мы просим его поехать в ближайший пункт скорой помощи. И уже там врачи проверят состояние пациента и при необходимости проведут тест на коронавирус", - пояснил он.

Таким образом, здесь проверяют очень незначительное число заболевших, потому что нет достаточного количества тестов. Так, по данным Минздрава, в настоящее время по всей стране проводят всего две тысячи тестов в день. Однако, по словам доктора Каиса, ожидается, что в ближайшие дни у королевства наконец появятся тесты. "К концу текущей недели в наличии появится диагностика для всех медицинских работников, а затем постепенно - и для более широкой аудитории", - сообщил он.

Дефицит средств защиты

На вопрос о том, есть ли у него и его коллег все необходимые средства индивидуальной защиты, доктор Каис ответил: "Нет". То же самое рассказали в другой столичной клинике, при входе в которую встречает медсестра. Она просит посетителя тут же продезинфицировать руки антисептиком, измеряет температуру, спрашивает, есть ли какие-либо симптомы и только при их наличии предлагает маску перед тем, как он направится на запланированную консультацию.

"У нас их [масок] очень мало, поэтому мы даем их не всем, а только тем, у кого есть, например, температура, кашель или одышка", - сказала она.

Впрочем, клиники, свободные от лечения коронавируса, сейчас пустуют. "Люди предпочитают не ходить сейчас по врачам без серьезных и срочных причин, и это правильно", - добавила медсестра.

Неудивительно, что средств индивидуальной защиты нет и в аптеках: ни масок, ни антисептиков, ни даже термометров, о чем гласят объявления на входных дверях. А там, где они все же есть, цены шокируют. Так, одна самая простая медицинская маска стоит около €4 (более 300 рублей), а маленький флакон антисептического геля - €10 (более 800 рублей).

Впрочем, власти королевства не скрывают, что средств индивидуальной защиты в стране не хватает, и обещают сделать все возможное, чтобы они появились в достаточном количестве.

Надежда на май

По мнению доктора Каиса, пока сложно точно сказать, когда темпы распространения вируса дойдут до пика, однако ожидается, что это произойдет в ближайшие две недели. "Уже то, что цифры изо дня в день растут незначительно или вовсе не растут - очень хороший знак", - говорит он.

Что касается карантина в стране, то врач убежден, что он продлится как минимум еще месяц, то есть весь апрель, после чего, возможно, "жизнь начнет налаживаться". "Как минимум еще месяц, после чего очень постепенно жизнь будет возвращаться на круги своя", - считает он.

Другой доктор, пожелавший остаться неизвестным, тоже выразил надежду, что со следующего месяца "шаг за шагом жизнь будет восстанавливаться". "Я не думаю, что все случится сразу, в один день. Нет, конечно. Даже если вирус пойдет на спад, он никуда не денется так быстро. Поэтому, думаю, все будет происходить постепенно, шаг за шагом жизнь будет восстанавливаться", - поделился он.

В Бельгии каждый вечер в 20:00 (21:00 мск) жители королевства выходят на балконы или открывают окна и аплодируют всему медицинскому персоналу, который работает во время пандемии.

Пандемия

По данным Минздрава Бельгии, число случаев заражения коронавирусом в Бельгии составляет на данный момент 15 348, 1 011 человек умерли.

Жесткий общенациональный карантин в Бельгии действует с 14 марта, изначально он был введен до 5 апреля. 27 марта власти Бельгии приняли решение продлить карантин в стране еще на две недели, до 19 апреля, с возможностью дальнейшего продления до 3 мая. Закрыты все учебные, культурные и общественные учреждения, студенты и школьники переведены на дистанционное обучение, запрещены все массовые мероприятия, вне зависимости от числа участников. Всем частным компаниям рекомендовано перевести сотрудников на удаленную работу, часы работы государственных учреждений сокращены, без изменений работают только экстренные службы.

Королевство также закрыло границы и запретило любые поездки по стране - жителям разрешено передвигаться только в пределах своего района. На транспорте и в магазинах граждане обязаны соблюдать дистанцию.