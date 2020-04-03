Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 4,1 тыс.

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Числo заразившихся новой коронавирусной инфекцией в РФ за последние сутки выросло на 601 и составляет 4 149 человек в 78 регионах.
На данный момент выздоровел 281 человек, умерли 34 человека, сообщили в пятницу журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением новой кoронавирусной инфекции.
"Выписаны по выздоровлению за сутки 46 человек. Итого выписано: 281. За сутки умерло четыре пациента с коронавирусом. Всего умерло 34", - отмечается в сообщении штаба.
Случаи заражения коронавирусом зафиксированы в 32 регионах за сутки:
- Москва - 448;
- Московская область - 34;
- Краснодарский край - 17;
- Пензенская область - 11;
- Ленинградская область - 10;
- Ямало-Ненецкий АО - 10;
- Санкт-Петербург - 9;
- Ханты-Мансийский АО - 8;
- Республика Татарстан - 6;
- Республика Калмыкия - 5;
- Тюменская область - 5;
- Саратовская область - 4;
- Липецкая область - 3;
- Астраханская область -3;
- Кировская область - 3;
- Еврейская АО - 3;
- Брянская область - 2;
- Ивановская область - 2;
- Чеченская Республика - 2;
- Челябинская область - 2;
- Приморский край - 2;
- Республика Крым - 2;
- Курская область - 1;
- Рязанская область - 1;
- Тверская область - 1;
- Архангельская область -1;
- Республика Ингушетия - 1;
- Пермский край - 1;
- Свердловская область -1;
- Республика Бурятия - 1;
- Иркутская область - 1;
- Хабаровский край - 1.
Отмечается, что за сутки выписаны 28 человек в Москве, пятеро - в Свердловской области, четверо - в Республике Татарстан, по двое - в Пермском крае и ХМАО- Югре.
Летальные исходы зафиксированы в Республике Коми - два случая, Москве - один случай, Пермском крае - один случай.