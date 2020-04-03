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Пандемия коронавируса нового типа
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Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 4,1 тыс.

Число заразившихся за последние сутки выросло на 601
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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Числo заразившихся новой коронавирусной инфекцией в РФ за последние сутки выросло на 601 и составляет 4 149 человек в 78 регионах.

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На данный момент выздоровел 281 человек, умерли 34 человека, сообщили в пятницу журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением новой кoронавирусной инфекции.

"Выписаны по выздоровлению за сутки 46 человек. Итого выписано: 281. За сутки умерло четыре пациента с коронавирусом. Всего умерло 34", - отмечается в сообщении штаба. 

Случаи заражения коронавирусом зафиксированы в 32 регионах за сутки:

  • Москва - 448;
  • Московская область - 34;
  • Краснодарский край - 17;
  • Пензенская область - 11;
  • Ленинградская область - 10;
  • Ямало-Ненецкий АО - 10;
  • Санкт-Петербург - 9;
  • Ханты-Мансийский АО - 8;
  • Республика Татарстан - 6;
  • Республика Калмыкия - 5;
  • Тюменская область - 5;
  • Саратовская область - 4;
  • Липецкая область - 3;
  • Астраханская область -3;
  • Кировская область - 3;
  • Еврейская АО - 3;
  • Брянская область - 2;
  • Ивановская область - 2;
  • Чеченская Республика - 2;
  • Челябинская область - 2;
  • Приморский край - 2;
  • Республика Крым - 2;
  • Курская область - 1;
  • Рязанская область - 1;
  • Тверская область - 1;
  • Архангельская область -1;
  • Республика Ингушетия - 1;
  • Пермский край - 1;
  • Свердловская область -1;
  • Республика Бурятия - 1;
  • Иркутская область - 1;
  • Хабаровский край - 1. 

Отмечается, что за сутки выписаны 28 человек в Москве, пятеро - в Свердловской области, четверо - в Республике Татарстан, по двое - в Пермском крае и ХМАО- Югре.

Летальные исходы зафиксированы в Республике Коми - два случая, Москве - один случай, Пермском крае - один случай.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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