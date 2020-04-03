Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 4,1 тыс.

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Числo заразившихся новой коронавирусной инфекцией в РФ за последние сутки выросло на 601 и составляет 4 149 человек в 78 регионах.

На данный момент выздоровел 281 человек, умерли 34 человека, сообщили в пятницу журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением новой кoронавирусной инфекции.

"Выписаны по выздоровлению за сутки 46 человек. Итого выписано: 281. За сутки умерло четыре пациента с коронавирусом. Всего умерло 34", - отмечается в сообщении штаба.

Случаи заражения коронавирусом зафиксированы в 32 регионах за сутки:

Москва - 448;

Московская область - 34;

Краснодарский край - 17;

Пензенская область - 11;

Ленинградская область - 10;

Ямало-Ненецкий АО - 10;

Санкт-Петербург - 9;

Ханты-Мансийский АО - 8;

Республика Татарстан - 6;

Республика Калмыкия - 5;

Тюменская область - 5;

Саратовская область - 4;

Липецкая область - 3;

Астраханская область -3;

Кировская область - 3;

Еврейская АО - 3;

Брянская область - 2;

Ивановская область - 2;

Чеченская Республика - 2;

Челябинская область - 2;

Приморский край - 2;

Республика Крым - 2;

Курская область - 1;

Рязанская область - 1;

Тверская область - 1;

Архангельская область -1;

Республика Ингушетия - 1;

Пермский край - 1;

Свердловская область -1;

Республика Бурятия - 1;

Иркутская область - 1;

Хабаровский край - 1.

Отмечается, что за сутки выписаны 28 человек в Москве, пятеро - в Свердловской области, четверо - в Республике Татарстан, по двое - в Пермском крае и ХМАО- Югре.

Летальные исходы зафиксированы в Республике Коми - два случая, Москве - один случай, Пермском крае - один случай.