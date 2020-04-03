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Пандемия коронавируса нового типа

На горячую линию акции помощи при пандемии "Мы вместе" поступило более 237 тыс. звонков

К общероссийской акции в качестве партнеров присоединились 4 805 компаний, объединений и частных лиц

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Волонтеры акции "Мы вместе" получили на горячую линию, которая была запущена для оказания помощи пожилым и маломобильным гражданам в условиях распространения нового коронавируса, более 237 тыс. звонков. Об этом сообщили в пятницу организаторы акции.

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"Волонтеры отрабатывают заявки, поступившие на горячую линию по номеру 8 (800)-200-34-11. По состоянию на 2 апреля, в кол-центр поступило 237 552 звонка, сформировано 31 188 заявок. Проработано более 25 тыс. обращений", - говорится в сообщении организаторов акции.

К общероссийской акции "Мы вместе", запущенной 21 марта, в качестве партнеров присоединилось 4 805 компаний, объединений и частных лиц. По данным пресс-службы ОНФ, большинство предложили свои транспортные услуги (2018 заявок), проведение психологических (885 заявок) и юридических (513 заявок) консультаций, поставку продуктов (600 заявок) и обеспечение дистанционного обучения (335 заявок). 271 партнер указал, что хочет выделить деньги на борьбу с коронавирусом, рассказали организаторы акции.

"Также компании предлагают помощь в сфере медицины, информационных и цифровых услуг, например, обеспечение бесплатной сотовой связью волонтеров, задействованных в работе региональных штабов помощи пожилым и маломобильным гражданам", - говорится в сообщении.

В четверг в ОНФ сообщили, что к акции уже присоединились 43 тыс. волонтеров. Организаторами акции "Мы вместе" выступили платформа dobro.ru, ОНФ и ряд волонтерских организаций.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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