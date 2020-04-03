В России под наблюдением из-за коронавируса остаются 210,2 тыс. человек

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Более 210,2 тыс. граждан остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на заражение коронавирусной инфекцией, что на 5,3 тыс. меньше, чем днем ранее. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Роспотребнадзора.

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"Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 года находились 376 661 человек, по состоянию на 2 апреля 2020 года под контролем остаются 210 206 человек", - говорится в сообщении.

В стране было проведено свыше 575 тыс. тестов на коронавирус.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4149 случаев заражения, выздоровел 281 человек, умерли 34 пациента. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.