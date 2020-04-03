В Китае заявили о готовности объединить усилия с Россией для победы над пандемией

ПЕКИН, 3 апреля. /ТАСС/. Китайские власти готовы объединить усилия с Россией и другими странами для того, чтобы одержать окончательную победу над пандемией нового коронавируса. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Китай и Россия поддерживают друг с другом отношения всеобъемлющего партнерства, которые всегда опираются на принципы взаимопонимания и взаимной поддержки, - отметила она на регулярном брифинге. - В сложившейся ситуации Россия нуждается в более активном содействии. <...> Мы готовы активизировать сотрудничество с РФ в борьбе с пандемией".

Дипломат также поблагодарила российские СМИ за объективное освещение событий в Китае, особенно в период распространения нового коронавируса. Хуа Чуньин также отметила, что Пекин всегда будет помнить поддержку, оказанную российской стороной в трудную минуту, когда в КНР была наиболее сложная эпидемиологическая ситуация.

"В 1941 году, во время Великой Отечественной войны, когда велась оборона Москвы, советские бойцы не могли отступить, поскольку за их спиной была столица. Китайский народ недавно выиграл собственную "битву под Москвой" (имеется в виду борьба с коронавирусом - прим. ТАСС). <...> Страны мира должны сплотиться в условиях пандемии, <...> чтобы одержать над вирусом окончательную победу", - подытожила официальный представитель.

Как сообщила в четверг пресс-служба Минпромторга РФ, Россия получила около 26 тонн гуманитарной помощи из Китая. Этот груз включает медицинские маски, респираторы, защитные костюмы, одноразовые перчатки, бахилы и инфракрасные термометры. Полученные медицинские изделия и средства индивидуальной защиты направлены для дальнейшего распределения в ФГБУ "Национальный медико-хирургический Центр имени Н. И. Пирогова" Минздрава России.