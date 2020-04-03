В Республике Сербской ввели чрезвычайное положение в связи с коронавирусом

БЕЛГРАД, 3 апреля. /ТАСС/. Чрезвычайное положение вступило в силу в пятницу в Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины). Об этом сообщило официальное издание республики - "Службени гласник".

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В официальном заявлении сообщается, что "чрезвычайное положение на территории Республики Сербской вызвано эпидемиологической ситуацией вследствие коронавируса".

Решение о введении чрезвычайного положения было принято парламентом Республики Сербской 28 марта по предложению правительства.

Тем временем число заразившихся коронавирусом в Боснии и Герцеговине возросло за сутки на 13 человек до 553, 20 выздоровели, 17 умерли, сообщает Минздрав страны.