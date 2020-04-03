Врио главы Прикамья поручил разобраться с неправомерным требованием справок на перемещение

ПЕРМЬ, 3 апреля. /ТАСС/. Врио главы Пермского края Дмитрий Махонин дал поручение выяснить, на каком основании администрации городов Березники и Соликамск дали указания сотрудникам ДПС останавливать грузовые машины в их населенных пунктах и требовать дополнительные справки на перемещение в условиях действующего режима самоизоляции от местной управы. Об этом в пятницу сообщили региональные власти в официальном Telegam-канале, посвященном борьбе с коронавирусом.

В четверг в социальных сетях начали появляться публикации о том, что в Березниках и Соликамске сотрудники ДПС останавливают грузовые машины и проверяют у водителей не только справки на перемещение от работодателей, но и требуют предъявить документы, выданные местной администрацией. Однако, по указу губернатора Пермского края, справки на перемещение в условиях объявленной ранее обязательной самоизоляции для непрерывно работающих организаций должен выдавать только работодатель.

"Глава Пермского края Дмитрий Махонин распорядился разобраться в этой ситуации и наказать виновных", - отмечается в сообщении.

Со 2 апреля в регионе с целью нераспространения коронавирусной инфекции нового типа ввели режим обязательной самоизоляции для всех жителей, выходить из дома можно только за продуктами, в аптеку или больницу при острой необходимости, выгуливать домашних животных, при этом находиться на улице можно только в маске и перчатках. Также жители должны соблюдать между собой дистанцию не менее 1,5 м. Тем, кто должен ходить на работу, работодатели должны выдать специальные пропуска. На улице их могут проверить сотрудники полиции и Росгвардии.

Всем прибывающим на железнодорожный вокзал и в аэропорт напоминают о необходимости отправиться на самоизоляцию на 14 дней. С 30 марта и до особого распоряжения приостановлено межрегиональное автобусное сообщение, а также сокращены на 80% межмуниципальные перевозки на автобусах. Запрещается проведение всех общественных, спортивных, культурных мероприятий, закрыты торговые центры, театры, кинозалы, магазины, за исключением продуктовых. Ограничено время продажи алкоголя - с 11 до 20 часов, до 1 июня приостановлено бронирование мест в гостиницах, отелях, санаториях, детских лагерях и прочих учреждениях.