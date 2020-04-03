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Пандемия коронавируса нового типа
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Перенос сроков ЕГЭ из-за продления режима нерабочих дней не планируется

Экзамены начнутся 8 июня
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© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Повторный перенос сроков Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в связи с продлением режима нерабочих дней не планируется, экзамены для школьников начнутся 8 июня. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Рособрнадзора.

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"Как мы уже говорили, в настоящее время прорабатывается проект расписания, которым предусмотрено начало проведения ЕГЭ в 2020 году 8 июня", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что в настоящее время действующими нормативными правовыми актами предусмотрено единое расписание проведения Основного государственного экзамена (ОГЭ). Однако решения по корректировке действующих правил могут быть приняты в зависимости от развития эпидемиологической ситуации в России.

"Структура и содержание экзаменационных работ ЕГЭ и ОГЭ как в предыдущие годы были определены еще до начала учебного года 2019/2020. Вносить корректировки в содержание КИМ (контрольных измерительных материалов - прим. ТАСС) в настоящее время не планируется", - добавили в ведомстве.

Президент России Владимир Путин 2 апреля объявил о продлении нерабочих дней до конца апреля. Этот срок может быть уменьшен, если ситуация с коронавирусом улучшится, сообщил глава государства во втором за последнее время обращении к россиянам. По словам президента, пик распространения вируса как в мире, так и в России еще не пройден, а ситуацию в Москве не удается переломить, несмотря на усилия властей. Путин назвал происходящее "наступающей эпидемией".

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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