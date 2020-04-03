Власти Приморья продлили нерабочие дни до конца апреля

ВЛАДИВОСТОК, 3 апреля. /ТАСС/. Правительство Приморского края внесло изменения в постановление о защитных мерах, принятое для борьбы с распространением нового коронавируса в регионе, сообщила пресс-служба правительства Приморья. Согласно тексту измененного документа, нерабочие дни продлеваются до 30 апреля.

"Решением президента России Владимира Путина режим нерабочих дней продлевается до конца месяца, по 30 апреля включительно. Аналогичные изменения внес в постановление "О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции" и региональный оперативный штаб", - говорится в сообщении.

Кроме того, правительство Приморья готовит список предприятий непрерывного цикла, которые продолжат работу с соблюдением всех санитарных норм, термометрией, дезинфекцией. Министерство цифрового развития края разрабатывает системы специальных пропусков и учета сотрудников таких предприятий. Также в регионе сократят количество автобусных маршрутов на 50%, количество такси, в ближайшее время будет закрыто межмуниципальное автобусное сообщение.