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Пандемия коронавируса нового типа

Псковские врачи выписали после выздоровления первого пациента, заразившегося коронавирусом

Всего в регионе выявили девять случаев заражения коронавирусом, два человека умерли

ПСКОВ, 3 апреля. /ТАСС/. Псковские врачи выписали из больницы первого пациента, у которого ранее был выявлен коронавирус. Выздоровевший - мужчина, его состояние оценивается как удовлетворительное, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе комитета по здравоохранению Псковской области.

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"Из больницы выписан первый пациент, у которого ранее был выявлен коронавирус. Это мужчина, который ранее приехал с семьей из Испании, и случай которого стал первым случаем заражения на территории Псковской области", - сказала собеседница агентства, уточнив, что состояние мужчины оценивается как удовлетворительное.

Главный санитарный врач региона Александр Нестерук 25 марта сообщал ТАСС, что первые четыре жителя Псковской области, у которых выявлено заражение коронавирусом, отдыхали в Испании, а также участвовали в круизном путешествии в районе Карибского моря. По данным регионального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, в регионе зафиксировано девять случаев заражения, два пациента умерли.

Всего в России на 3 апреля зафиксировано 4 149 случаев заражения коронавирусом, 281 человек выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (2 923). По данным федерального оперативного штаба на 10:30 мск, умерли 34 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

 

Теги
РоссияПсковская областьПандемия коронавируса нового типа
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