Беспрецедентные, но необходимые: какие меры против коронавируса приняли власти Москвы

Учебные заведения

Первые ограничения коснулись школ, кружков, спортивных секций и университетов: школьники и студенты переведены на дистанционное обучение с 21 марта. При этом детские сады продолжат работу в обычном режиме со свободным посещением.

Магазины

Сергей Собянин постановил закрыть в Москве все непродовольственные магазины в период с 28 марта. Исключение составят непродовольственные магазины с товарами первой необходимости: в их число входят предметы гигиены для взрослых и детей, средства для стирки, свечи, спички, сжиженный газ, бензин и дизельное топливо. Продовольственные магазины и аптеки продолжат работу, могут не закрываться салоны связи и зоомагазины.

Развлекательные центры, рестораны, театры

Все культурно-развлекательные заведения столицы, в том числе и ночные клубы, также закрываются с 28 марта. Не будут работать детские комнаты. Проведение любых культурных, развлекательных, спортивных, выставочных мероприятий в помещениях и под открытым небом временно приостанавливается. При этом рестораны при гостиницах могут не закрываться с 28 марта. Работу продолжат столовые, буфеты, кафе и другие предприятия, осуществляющие организацию питания для работников.

Власти также временно закрыли букмекерские конторы, пункты приема ставок и тотализаторы в Москве и Подмосковье.

Парки

С 28 марта будут закрыты для посещения ВДНХ, все крупные парки и заповедники Москвы, в том числе парк им. Горького, "Царицыно", "Коломенское", "Зарядье", "Сокольники", "Кусково".

Религиозные объекты

Официального запрета нет, но мэр Москвы Сергей Собянин призвал верующих воздержаться от посещения религиозных объектов.

Главный раввин России Берл Лазар своим распоряжением закрыл синагогу Московского еврейского общинного центра (МЕОЦ) в столичном районе Марьина Роща, а также в нескольких городах России. Духовное управление мусульман России издало приказ о том, что воскресные школы при мечетях перейдут на удаленное обучение или, если это невозможно, закроются. При этом в Московской cоборной мечети круглосуточно будут читать Коран.

РПЦ не планирует менять порядок богослужений в Москве из-за коронавируса, однако для верующих, решивших в период карантина не посещать храмы, будет организована трансляция богослужения на телеканалах "Союз" и "Спас", а также в социальных сетях. Партиарх Кирилл Московский и всея Руси обратился к верующим с просьбой не посещать храмы во время карантина и молиться дома.

Сфера обслуживания

Не будут работать заведения, требующие личного присутствия для предоставления услуг, например салоны красоты, маникюрные кабинеты, спа-центры. При этом услуги в сфере социального и медицинского обслуживания, услуги по уходу за престарелыми, транспортные, банковские и страховые услуги, услуги ЖКХ и связи, а также похоронные — по-прежнему будут доступны.

В Подмосковье ЗАГСы будут временно регистрировать только факты рождения и смерти, остальные действия будут производиться только по ранее поданным заявлениям. Московские ЗАГСы также поменяли режим работы с 28 марта: государственные услуги по регистрации и расторжению брака, регистрации рождения и усыновления можно будет получить, предварительно подав заявление через портал госуслуг. Также отменены торжественные церемонии регистрации брака: временно молодожены смогут зарегистрировать брак только в неторжественной обстановке и без гостей.

Московские МФЦ временно перестали предоставлять услуги в рамках профилактики коронавируса. По предварительной записи можно будет получить только услугу по государственной регистрации смерти.

Медицинские учреждения

Поликлиники, больницы, роддома продолжат работу. Стоматологические кабинеты будут оказывать только экстренную помощь, в частности при острой боли. Отвести домашних питомцев в ветклиники москвичи могут только в случае крайней необходимости, после телефонной консультации.

Транспорт

Общественный транспорт продолжит работать, однако отменяется бесплатный проезд для москвичей старше 65 лет (кроме медиков) и с хроническими болезнями, а также для школьников и студентов. Продажа билетов водителями также будет отменена. С 30 марта изменился режим работы МЦД, а также Горьковского, Киевского, Казанского и Ярославского направлений Московской железной дороги.

Льготных цен за парковку в Москве для водителей не предусмотрено. Службы такси продолжат работать в обычном режиме. Цены на такси дополнительно регулироваться не будут. Въезд в Москву, а также выезд из нее не запрещен.

Домашний режим

29 марта мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем блоге, что домашний режим самоизоляции с понедельника 30 марта введен для жителей Москвы всех возрастов без исключения.

Покидать квартиру разрешается только в случаях обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и других угроз жизни и здоровью, поездок на работу (для тех, кто не переведен на удаленный режим работы), покупок в ближайшем магазине, выгула животных на расстоянии не больше 100 м от дома, выноса мусора. После проведения технических и организационных мероприятий в ближайшие дни выходить можно будет при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном правительством Москвы.

Также москвичей обязали в случае выхода из дома соблюдать дистанцию с другими людьми минимум 1,5 м. Исключение делается только для поездок на такси.

Работники социальных служб будут доставлять на дом продукты и лекарства горожанам старшего возраста и москвичам, имеющим хронические заболевания. При необходимости доставки лекарств, продуктов и решения бытовых вопросов пожилые москвичи могут звонить по номеру 8 (495) 870-45-09.

Период с 30 марта по 3 апреля ранее был объявлен президентом России Владимиром Путиным нерабочим, но с сохранением зарплаты. Позже, 2 апреля, Владимир Путин продлил нерабочие дни до конца апреля.

Все организации, которые продолжат работать в период карантина, обязаны установить особый режим посещения и использовать специальную разметку в помещении для соблюдения дистанции между посетителями.

За нарушение режима самоизоляции ммэр Москвы Сергей Собянин утвердил штрафы до 5 тыс. рублей. Для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей штраф составит от 30 до 40 тыс. рублей, для юридических - от 200 до 300 тыс. рублей

Материальная поддержка

Горожанам старше 65 лет и хронически больным выплатят разовую материальную помощь в размере 4 тыс. рублей. Из них 2 тыс. рублей выплатят авансом, еще 2 тыс. рублей — по окончании домашнего режима при условии его соблюдения.

Школьники, имеющие право на бесплатное питание, могут получить продуктовые наборы.

Временно запрещается принудительное взыскание у находящихся в самоизоляции граждан задолженностей за услуги ЖКХ и связи. Операторы связи обязаны не отключать интернет и телефоны при отрицательном балансе.

Московские медики получат надбавку за работу по борьбе с коронавирусом. Врачи перепрофилированных больниц получат дополнительно по 70 тыс. рублей, средний медицинский персонал — по 50 тыс. рублей, младший медперсонал и другие работники медучреждений — по 30 тыс. рублей. Молодые специалисты — ординаторы, которых также привлекут к работе, будут получать оклад в размере 90 тыс. рублей.

Жители многоквартирных домов в Москве и Подмосковье будут освобождены от платы за капитальный ремонт в период с 1 апреля по 30 июня 2020 года.