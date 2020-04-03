Главный вирусолог Германии сообщил о росте смертности заразившихся коронавирусом

БЕРЛИН, 3 апреля. /ТАСС/. Уровень смертности от последствий заражения новым коронавирусом в Германии постепенно растет, сейчас составляет 1,2%. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции глава института вирусологии имени Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ) Лотар Вилер.

"Я уже говорил, что уровень смертности вырастет, это и происходит", - отметил он. "Мы должны исходить из того, что скончается больше людей", - добавил Вилер. "Мы находимся в начале этой эпидемии", - считает эксперт.

Глава института также сообщил, что "число зарегистрированных случаев [заражения] продолжает увеличиваться". Средний возраст инфицированных - 48 лет. По оценке института Коха, в Германии коронавирусом заразились 79 696 человек, на 6 174 больше, чем днем ранее. умерли 1 017 человек.

"Чтобы защитить себя и других, самое важное соблюдать дистанцию", - подчеркнул Вилер.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.