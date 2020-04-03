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Пандемия коронавируса нового типа
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В Сербию вылетел первый самолет Минобороны РФ со специалистами для борьбы с коронавирусом

Самолет также доставит в страну необходимое оборудование
Здание Министерства обороны РФ Стоян Васев/ТАСС
Описание
Здание Министерства обороны РФ
© Стоян Васев/ТАСС

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Первый Ил-76 ВКС РФ с оборудованием и специалистами для борьбы с коронавирусной инфекцией вылетел в Сербию с аэродрома Чкаловский. Об этом сообщили в пятницу журналистам в Минобороны РФ.

"Самолет доставит на аэродром Батайница (20 км северо-западнее Белграда) передовую группу военных медиков, специалистов в области вирусологии и эпидемиологии с современным оборудованием для эпидемиологической диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий", - сказали в ведомстве.

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"По поручению верховного главнокомандующего вооруженными силами России Владимира Путина министром обороны генералом армии Сергеем Шойгу даны указания о создании авиационной группировки для оперативной доставки начиная с 3 апреля помощи Республике Сербия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции", - сообщили в министерстве.

По данным ведомства, в настоящее время на военном аэродроме Чкаловский находятся в готовности к переброске самолетами Ил-76 ВКС России в Сербию восемь врачебно-сестринских бригад, оснащенных современным медицинским оборудованием и имуществом. Также подготовлен отряд специалистов РХБЗ, который будет проводить дезинфекцию, они обеспечены "комплексами анализа патогенных материалов, аэрозольной дезинфекции транспорта, зданий и сооружений и необходимым запасом дезинфектантов".

Всего планируется совершить 11 самолето-рейсов военно-транспортной авиации, которыми будут доставлены в Сербию 87 военных медиков, специалистов-вирусологов войск РХБЗ, специальное медицинское оборудование, а также средства защиты и 16 единиц военной техники.

Помощь Сербии

2 апреля президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой Сербии Александаром Вучичем. По итогам разговора пресс-служба Кремля сообщила, что Россия предоставит Сербии гуманитарную помощь и направит врачей и специалистов по дезинфекции.

26 марта кабинет министров Сербии попросил Россию о помощи в борьбе с новым коронавирусом. Белград запросил конкретную помощь в рамках соглашения между правительствами двух стран о сотрудничестве в области чрезвычайного гуманитарного реагирования.

По состоянию на четверг число случаев заражения коронавирусом в Сербии за сутки возросло на 111 человек и составило 1171, количество летальных исходов увеличилось до 31. Сербия полностью закрыла границы, в стране действует чрезвычайное положение и комендантский час. Отменены парламентские выборы, прекращено междугородное автобусное и железнодорожное сообщение. Людям старше 65 лет запрещено выходить на улицы.

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РоссияСербияПандемия коронавируса нового типа
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