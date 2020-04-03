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Международный аэропорт в Калининграде продлил дневной график работы до 30 апреля

Воздушная гавань открыта для полетов ежедневно с 07:00 до 21:00

КАЛИНИНГРАД, 3 апреля. /ТАСС/. Международный аэропорт Храброво в Калининграде, перешедший с 31 марта по 6 апреля на сокращенный, дневной регламент работы из-за ограничительных мер и режима всеобщей самоизоляции в условиях распространения нового коронавируса, продолжит работать в этом режиме до 30 апреля. Об этом сообщила в пятницу журналистам ведущий специалист по связям с общественностью авиаузла Наталья Грицун.

"Аэропорт Калининград (Храброво) в связи с введением ограничительных мер, сокращением и отменой рейсов продолжит работать по измененному графику до 30 апреля 2020 года. Аэропорт открыт для полетов ежедневно с 07:00 до 21:00 часа", - рассказала Грицун.

Она отметила, что доступ в здание аэровокзала для пассажиров открыт так же с 07:00 до 21:00. В отдельные дни возможно более позднее начало выполнения рейсов. Актуальная информация о рейсах представлена на онлайн-табло на сайте аэропорта.

Международный аэропорт Храброво имени императрицы Елизаветы Петровны расположен в 20 км к северо-востоку от центра Калининграда. Имеет статус аэропорта федерального значения. Связан регулярным воздушным сообщением с Москвой, Санкт-Петербургом, Екатеринбургом, Череповцом, Белгородом, Сыктывкаром, Пермью, Самарой, Сочи, Мурманском, Архангельском, Ростовом-на-Дону, Калугой, Краснодаром, Минском, Гомелем, Ташкентом, Варшавой, Антальей, Ригой. Пассажиропоток аэропорта в 2019 году составил 2,3 млн человек.

Режим нерабочих дней, связанный с пандемией коронавируса, решением президента Владимира Путина продлен продлен в России до 30 апреля.

Теги
РоссияКалининградская область
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