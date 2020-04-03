Власти Хайнаня в 2020 году готовятся развивать на острове традиции конного спорта

ХАЙКОУ /Китай/, 3 апреля. /ТАСС/. Власти южнокитайской провинции Хайнань в текущем году планируют активизировать программу развития на острове профессиональных конных скачек в соответствии с программой создания в регионе открытой международной зоны туризма со множеством направлений для отдыха. Об этом сообщило агентство Синьхуа.

"Будут предприняты новые шаги. <...> Однако в связи с тем, что на Хайнане пока не сложилась традиция проведения конных скачек, этот вопрос еще необходимо более обстоятельно изучить, взвесить все аргументы. Только затем проект будет запущен, - рассказал представитель регионального управления по вопросам туризма, культуры, телерадиовещания и спорта Сюй Сянхун. - Все планы, касающиеся развития данной сферы, будут осуществляться с учетом требований центральных властей, опираться на научные факты и нацелены на создание конных состязаний высокого уровня".

Он уточнил, что администрация острова пока не готова представить вниманию общественности четкий график работы в этом направлении. Чиновник подчеркнул, что скачки на Хайнане будут проходить без ставок на деньги. "Предстоит проработать правила, в соответствии с которыми начнется строительство ипподромов, будут оборудованы площадки для тренировки наездников, созданы специальные клубы. Все планируется проводить поэтапно", - добавил Сюй Сянхун.

Путем организации скачек администрация курортной провинции собирается привлечь внимание большего числа туристов. На текущем этапе ведутся консультации с научно-исследовательскими институтами и компетентными органами по поводу повсеместной организации на острове этого вида спорта таким образом, чтобы он не отразился негативным образом на устойчивом развитии региона.

Центральные власти уделяют развитию Хайнаня особо пристальное внимание, в 2019 году валовый региональный продукт (ВРП) острова увеличился на 5,8%, до 530,89 млрд юаней (около $75,84 млрд). По показателю ВРП провинция находится на 28-м месте в списке 31 ключевой административно-территориальной единицы континентального Китая.

Около 59% в структуре добавленной стоимости Хайнаня приходится на сферу услуг, примерно 20% - на промышленность, столько же на сельское хозяйство. Китайское правительство обозначило 12 приоритетных отраслей развития этой провинции, куда относятся туризм, высокоэффективное аграрное производство, интернет-технологии, медицина, фармацевтика, современные финансы, выставочный бизнес, логистика, нефтегазовая сфера, а также культурно-образовательный сектор, в том числе спорт.