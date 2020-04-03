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Пандемия коронавируса нового типа

96-летняя жительница Праги вылечилась от коронавируса

Всего в Чехии зафиксировали 3 869 случаев заражения инфекцией, вылечился от болезни 71 человек

ПРАГА, 3 апреля. /ТАСС/. Министр здравоохранения Чехии Адам Войтех сообщил в пятницу журналистам, что от болезни, вызываемой коронавирусом нового типа, вылечилась 96-летняя жительница Праги.

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"Среди вылечившихся от COVID-19 (заболевание, вызываемое коронавирусом нового типа - прим. ТАСС) находится 96-летняя пациентка [врачей] из Праги, - отметил он. - Для меня эта новость стала большой радостью".

В Чехии зафиксировано 3 869 случаев положительных результатов тестирования на коронавирус. Вылечился от болезни 71 человек, умерли 46.

С 1 марта, когда Минздрав Чехии объявил о появлении в республике инфекции, анализы на коронавирус сдал 67 281 житель. Почти треть инфицированных составляют граждане в возрасте 35-54 лет, около 90% летальных исходов приходится на пожилых людей старше 65 лет.

В Чехии с 12 марта введен режим чрезвычайной ситуации, а с 16 марта - общенациональный карантин. Действуют жесткие меры по ограничению передвижения граждан. Власти требуют покидать жилые помещения лишь в случае крайней необходимости. Ношение в общественных местах средств защиты органов дыхания - обязанность, несоблюдение которой наказывается штрафом в размере 10 тысяч крон (примерно €400).

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 1 млн человек, зафиксировано свыше 50 тыс. смертельных исходов.

Теги
ЧехияПандемия коронавируса нового типа
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