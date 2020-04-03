В Элисте ограничили движение транспорта по ночам

ЭЛИСТА, 3 апреля. /ТАСС/. Власти Калмыкии с 4 апреля и на протяжении всего периода режима самоизоляции в связи с распространением коронавируса нового типа ограничивают движение транспортных средств в Элисте в ночное время - с 23 часов до 5 утра. Об этом в пятницу журналистам сообщили в пресс-службе главы администрации Элисты.

Режим самоизоляции для жителей Калмыкии длится с 30 марта по 5 апреля. Ограничения не касаются лишь случаев обращения за экстренной медицинской помощью, поездок на работу, походов в ближайший магазин, выгулов домашних животных и выноса мусора. При этом власти сейчас готовят документ, который продлит этот режим, уточнили ТАСС в пресс-службе главы республики.

"С 4 апреля и на протяжении всего периода самоизоляции вводится ограничение на движение транспортных средств в Элисте в ночное время - с 23 часов до 5 утра. Выезд на дороги будет осуществляться исключительно по спецпропускам. Владельцев личного автотранспорта просят не нарушать режим", - сообщили в пресс-службе администрации.

Несмотря на введенный властями режим самоизоляции, пока на улицах есть прохожие, некоторые из них без средств защиты, наблюдается достаточно интенсивное движение автотранспорта, добавили в пресс-службе.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава республики, по состоянию на 3 апреля в регионе коронавирусная инфекция подтверждена федеральными лабораториями у семерых жителей региона, на местном уровне - у десяти жителей. В обсерваторах с признаками ОРВИ находятся 35 человек, в изоляторах - 53 жителя Калмыкии, которые контактировали с заболевшими.