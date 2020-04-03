DPA: умер бывший министр иностранных дел ГДР Оскар Фишер

БЕРЛИН, 3 апреля. /ТАСС/. Бывший министр иностранных дел Германской Демократической Республики (ГДР) Оскар Фишер умер в Берлине в возрасте 97 лет. Об этом сообщило в пятницу агентство DPA со ссылкой на издательство edition ost. По его информации, Фишер умер 2 апреля в кругу семьи.

Будучи членом центрального комитета Социалистической единой партии Германии (СЕПГ), Фишер занимал пост министра иностранных дел ГДР с 1975 по 1990 год и представлял бывшую ГДР на международной арене вплоть до падения Берлинской стены и несколько месяцев спустя после этого события.

Фишер перед войной учился на портного, затем попал на фронт и находился в советском плену. По возвращении в ГДР он был функционером Союза свободной немецкой молодежи (молодежной организации в ГДР наподобие советского комсомола). С 1955 по 1959 год был послом ГДР в Болгарии. В 2007 году опубликовал книгу, посвященную месту внешней политики ГДР в системе международных отношений.