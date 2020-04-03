Минпросвещения не исключает, что школьникам придется учиться летом

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Министерство просвещения России ставит перед собой задачу завершить учебный год в установленные сроки и сделать так, чтобы в летний период школьником не пришлось учиться, но все будет зависеть от развития ситуации с распространением коронавируса. Об этом сообщил в пятницу замминистра просвещения России Дмитрий Глушко.

"У нас есть задача максимально в установленные сроки завершить учебный год. Все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация с продвижением вот этой инфекции", - сказал он в ходе онлайн-марафона "Домашний час", который Минпросвещения проводит совместно с социальной сетью "ВКонтакте". При этом Глушко обратил внимание, что развитие ситуации в том числе будет зависеть и от того, как жители страны будут следовать предписанным нормам.

"Мы стремимся сделать так, чтобы летом учиться не пришлось: ни в начале лета, ни раньше начать учебный год следующий", - добавил замминистра.

По его словам, школы и колледжи должны начать обучение дистанционно в зависимости от тех мер, которые приняты в конкретном регионе. "Абсолютно у всех субъектов РФ сегодня есть право принять решение и даже не право - они должны организовать образовательный процесс в образовательных организациях в режиме тех мер, которые приняты в регионе. Сказав проще, то образовательные организации должны начать работу в режиме нахождения в своих домах и квартирах учащихся, а также рекомендовано, чтобы учителя организовывали образовательный процесс тоже находясь у себя в домах", - сказал Глушко.

Замминистра отметил, что регионы должны будут сами определить режим функционирования школ и детских садов на период нерабочих дней, продленных до мая. "Главы субъектов должны составить списки муниципалитетов, образовательных организаций, согласовать эти списки, где вводятся ограничения на работу учреждений, с федеральным правительством", - сказал он.