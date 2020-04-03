Бурматов попросил Минсельхоз отложить обсуждение улова косаток и белух из-за коронавируса

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в пятницу обратился к министру сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву с просьбой отложить мероприятия Росрыболовства по определению общего допустимого улова морских млекопитающих в 2021 году из-за ситуации с коронавирусом.

Согласно тексту письма (копия есть в распоряжении ТАСС), в комитет Госдумы поступили обращения от граждан, которые обеспокоены планами Росрыболовства по определению допустимого улова косаток и белух для "научно-исследовательских и контрольных целей" в 2021 году. Так, отмечает Бурматов, граждане считают недостаточно обоснованным обсуждение норм улова, так как в имеющихся материалах не указаны цели изучения косаток и белух, условия их содержания, а также методы и сроки выпуска на свободу. По словам депутата, граждане опасаются повторения ситуации с "китовой тюрьмой".

Как сообщил Бурматов, общественные слушания по вопросу улова косаток и белух планируется провести 17 апреля во Владивостоке. "Однако в настоящее время в Приморском крае введены ограничительные меры и режим самоизоляции граждан в целях не допущения распространения коронавируса. В таких условиях невозможно провести надлежащее общественное обсуждение по указанному вопросу. С учетом текущей ситуации невозможно участие в слушаниях экспертов и специалистов из других регионов страны", - отмечает депутат в письме.

В связи с этим Бурматов просит Патрушева отложить рассмотрение вопроса на более поздний срок, чтобы провести "надлежащее экспертное обсуждение всеми заинтересованными сторонами, полноценно учесть позицию экспертов, специалистов ученых и общественников".

С лета 2018 года в центре реабилитации морских животных в Приморском крае, прозванном "китовой тюрьмой", содержалось 90 белух и 11 выловленных для продажи в Китай косаток. Было возбуждено уголовное дело по факту незаконной добычи биоресурсов. Последних животных выпустили в акватории Приморского края в ноябре 2019 года.