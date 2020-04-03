Пражский град осудил перемещение памятника маршалу Коневу в Праге

ПРАГА, 3 апреля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Чехии Иржи Овчачек в пятницу резко осудил снятие муниципальными властями района Прага-6 располагавшегося на его административной территории памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу (1897-1973). Об этом официальный представитель Пражского града заявил в Twitter.

"В тяжелые времена (имеется в виду борьба с распространением в Чехии коронавируса - прим. ТАСС) [муниципальные власти] решили покрыть позором нашу страну, - отметил он. - Прага устраняет памятник маршалу Коневу - освободителю Освенцима и Чехии от нацистских оккупантов".

Овчачек указал, что решение о переносе памятника маршалу было принято муниципальными властями, оппозиционно настроенными по отношению к центральной власти. Монумент военачальнику находится в собственности района Прага-6.

"Оппозиционные политики, которые втихаря распорядились устранить и, как очевидно, злоупотребили для этого действующим в стране режимом чрезвычайной ситуации, являются позором для Чехии. Их [действиям] аплодируют [только] экстремисты. Порядочным людям стыдно, что в 2020 году кто-то может плевать на [память] освободителей Освенцима и нашей родины", - подчеркнул пресс-секретарь главы чешского государства.

О памятнике

Памятник маршалу, согласно высказываниям представителей властей района Прага-6, в будущем планируется установить в "Музее 20 века". Средства на его создание вроде бы готова выделить мэрия Праги. Пока нет ответа на вопрос, что это будет за музей и когда он возникнет.

Муниципальные власти планируют разобрать также и постамент, на котором на площади Интербригады был установлен памятник Ивану Коневу. Решение о переносе монумента было принято муниципалитетом 12 сентября прошлого года. Его инициатором был староста района Ондржей Коларж.

Войска 1-го Украинского фронта, которыми командовал маршал Конев, очистили Прагу от нацистов 9 мая 1945 года. Памятник был установлен в знак благодарности советскому военачальнику в 1980 году.