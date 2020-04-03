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Пандемия коронавируса нового типа
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В Москве выпишут первые 3 штрафа зараженным коронавирусом за нарушение режима самоизоляции

Нарушителей отследили с помощью видеокамер, нашли и поместили в больницу

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Первые три штрафа за нарушение режима самоизоляции выпишут зараженным новой коронавирусной инфекцией в Москве. Об этом сообщил ТАСС в пятницу зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.

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"Троих зараженных, выбравших домашнюю изоляцию, а не больницу, но вышедших из своих квартир, отследили с помощью видеокамер, нашли и поместили в больницу. Это три человека из 530, лечившихся дома в Москве на среду. <...> Каждому из них были заранее разъяснены правила прохождения лечения на дому и то, что они должны соблюдать карантин вплоть до полного выздоровления, подтвержденного отрицательным тестом на коронавирус. Тем не менее эти граждане, зная о своем диагнозе, нарушили карантин и подвергли риску здоровье окружающих", - сказал Венедиктов.

Он добавил, что нарушения были зафиксированы 2 апреля, нарушители в тот же день были доставлены в специально оборудованный обсервационный центр в Царицыне. После получения постановления о штрафе за нарушение карантина и дополнительных разъяснений об ответственности они продолжат лечение в Царицынском обсерванте под наблюдением специалистов. После выздоровления, которое будет подтверждено тестами, их отпустят домой, а в случае ухудшения здоровья пациенты будут переведены в специализированный стационар.

2 апреля мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в столице будет осуществляться электронный мониторинг местоположения зараженных новой коронавирусной инфекцией и проживающих с ними лиц. Также мэр подписал закон, устанавливающий штрафы за нарушение режима самоизоляции для граждан в размере до 5 тыс. рублей. Соответствующий документ был опубликован в четверг на официальном сайте мэра и правительства Москвы и вступил в силу с этого же дня.

Депутаты Мосгордумы 1 апреля приняли закон, устанавливающий административную ответственность для граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции дома либо находиться в больнице. Закон также регламентирует применение городской системы видеонаблюдения для выявления нарушителей обязательного карантина или режима самоизоляции.

Согласно тексту, в столичный Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) вносятся изменения с целью установить административную ответственность для граждан за несоблюдение требований режима повышенной готовности, в частности режима самоизоляции, в виде штрафа для физических лиц в размере 4 тыс. рублей, а за повторное нарушение или за нарушение с использованием транспортного средства - 5 тыс. рублей.

В новость были внесены изменения - (12:58 мск) - добавлены подробности.

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Пандемия коронавируса нового типа
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