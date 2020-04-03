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Палата адвокатов России утвердила правила применения "гонорара успеха"

Правила регулируют включение в соглашение с адвокатом размер вознаграждения за юридическую помощь

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Федеральная палата адвокатов (ФПА) России утвердила правила применения "гонорара успеха". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе палаты.

"На состоявшемся 2 апреля заседании Совет ФПА РФ утвердил правила включения в соглашение адвоката с доверителем условия о вознаграждении, зависящем от результата оказания юридической помощи", - сообщили в ФПА.

Правила регулируют включение в соглашение с адвокатом размер вознаграждения за юридическую помощь, когда эта выплата обусловлена результатом оказания этой помощи. При этом включение в соглашение положения о "гонораре успеха" не является гарантией или обещанием положительного результата оказания юридической помощи.

Как отмечается в правилах, соглашение должно ясно и недвусмысленно определять результат оказания адвокатом юридической помощи, которым обусловлен размер выплаты. Вознаграждение может определяться "как твердая денежная сумма, как доля (процент) от размера удовлетворенных требований доверителя или от размера требований к доверителю, в удовлетворении которых было отказано, а также иным способом, позволяющим рассчитать размер вознаграждения".

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